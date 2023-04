Advierten que el Gobierno está generando pánico con el tema de la expropiación

Luego de la gran polémica que surgió por un presunto 'mico' en el plan nacional de desarrollo con el cual se estaría abriendo paso a la figura de la expropiación y aunque el gobierno haya negado que se pretenda aprobar esa figura, desde el Congreso de la República le urgieron hacer precisión sobre el tema porque está generando pánico.

En tal sentido el Partido Conservador le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que no genere pánico con la palabra “expropiación”, tal y como lo plantea el representante Wadith Manzur, quien sostiene ese artículo se mantiene en el proyecto.

Manifestó que “quiero hacer un llamado respetuoso a la calma por la situación política que está viviendo el país. Vi con sorpresa que el presidente dijo que el Congreso había eliminado un artículo del Plan de Desarrollo que le impedía comprar las tierras y cumplir con los compromisos de su gobierno y la política de paz, pero eso no es cierto”.

Consideró además que “quiero invitar al Pacto Histórico que le hagan la claridad a los colombianos que el artículo 55 del Plan de Desarrollo está intacto, no se ha tocado. Si el Gobierno considera que hay cosas que corregir, este Congreso está dispuesto a discutir parta que esa política de compra de tierras pueda salir adelante pero no generemos ese pánico, no generemos esa crisis”.

Para Manzur, se hace necesario que el debate sobre el Plan de Desarrollo se haga con total transparencia.

“Aquí llegamos a construir un plan de desarrollo que se ha dado con un debate extenso, donde ha participado la oposición y los partidos de gobierno, las Comisiones Económicas han permitido que los debate fluyan. Invito al Pacto Histórico y al director de Planeación Nacional a que le hagan la claridad al país, el artículo 55 para que el Gobierno pueda comprar las tierras, no se ha eliminado”, declaró.