$!Aída Merlano ya está en El Buen Pastor, cárcel desde donde planeó su fuga

“Le quiero aclarar a la opinión pública que nunca he huido de la justicia, me fui porque mi vida corría peligro en este país y me fui para prepararme para llevar mis pruebas y para que desde ese país Colombia escuchara mi verdad y poder entregarles todas las pruebas que, de hecho, se le entragaron a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia”, dijo Merlano.

Así mismo, aseguró ser víctima de “montajes” judiciales de “un clan político y mafioso de la Costa Caribe”.

“También le exijo a la justicia colombiana, en especial a la Fiscalía, que comiencen las investigaciones e imputaciones de los delitos que yo he denunciado, de los que tengo pruebas que están entregadas no solamente en la Fiscalía, sino también en la Corte Suprema, lo suficiente como para dar medida de aseguramiento a todas las personas que he denunciado”, concluyó la excongresista.

En medio de esas palabras, Merlano fue interrumpida abruptamente por los funcionarios del Inpec que la protegían y fue sacada bruscamente del recinto donde atendía a los medios de comunicación.

Según las declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, Merlano ya está en disposición de las autoridades colombianas y será trasladada a la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá.

Aída Merlano fue deportada de Venezuela en la mañana de este viernes. Estando acá deberá responder por dos condenas de la Corte Suprema.

En la noche de este viernes fue trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, desde la misma en la que planeó su cinematográfica fuga en octubre de 2019, cuando dijo asistir a una cita con un odontólogo.

Merlano estuvo más de tres años en Venezuela, en donde denunció constantemente riesgos a su vida por las denuncias que hizo.