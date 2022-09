Aída Victoria Merlano faltó a la audiencia de imputación por enriquecimiento ilícito, ¿por qué?

La influenciadora –condenada a 7 años y seis meses de prisión domiciliaria por favorecer la fuga de su madre, la exsenadora Aída Merlano– no asistió alegando que en el nuevo proceso todavía no tiene un abogado defensor.

La diligencia judicial en contra de la influencer arrancó hacia las 11:00 de la mañana de este lunes de manera virtual. Una vez el juez instaló la audiencia, la señalada Merlano no apareció. En su representación acudió el abogado Harold José Vega.

“No tengo el poder para actuar en la diligencia. Yo fui su abogado en audiencias pasadas, sin embargo aún no me he reunido con la señorita Aída Victoria Merlano. Por eso me contacté con ella, y me dice que solicita el aplazamiento porque fue notificada el día viernes, con un día hábil”, se escucha a Vega en un audio de la cita recopilado por El Tiempo.

El representante de Merlano, que todavía no tiene el poder oficial del caso, aseguró que ella se encuentra concentrada en la acción de apelar su condena, por favorecer la fuga de su madre, ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, añadió que la mujer tiene toda la disposición de responder por su nuevo proceso a la justicia.

“(Aída Victoria) solicita que se reprograme una vez cumplido ese término, que tiene todo el interés en colaborar con la justicia, y si es posible que se aplace para el 21 de septiembre, una vez se haya sustentado el recurso de apelación, que la absorbe. No tiene abogado de confianza en esta diligencia, pero ella se compromete a dar los datos en el transcurso del día”, pidió Vega.

Después de escuchar al ministerio Público y a la Fiscalía, el juez del caso procedió a reprogramar la audiencia de imputación para el jueves 22 de septiembre a las 2:30 p.m.

¿Qué dice el caso Merlano por enriquecimiento ilícito?

La investigación que adelanta la Fiscalía indica que la influenciadora Merlano estaría involucrada en el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El ente acusador busca probar que desde la empresa Esaid SAS –cuyo representante legal es Aída Victoria– se lavaron los bienes que su madre, la exsenadora conservadora Aída Merlano, había conseguido ilícitamente. La empresa está en Barranquilla y tiene un capital de 2.200 millones de pesos, seis apartamentos y tres parqueaderos.