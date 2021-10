Aída Victoria Merlano podría cumplir una pena de 21 años en la cárcel

“Todos los días me levanto sabiendo que tengo un proceso abierto en el que, de ser declarada culpable, me van a meter presa 21 años“, empezó diciendo Merlano.

A través de un video en sus redes, la influencer habló sobre el proceso que sigue por colaborar en la fuga de la excongresista Aída Merlano, su madre. Sin embargo, la joven no le teme a entrar a la cárcel, pero sí a no ser feliz, haciendo lo que le gusta.

Ante esto, Aída aseguró que por eso prefiere vivir al máximo, ahora que puede, porque si llega a ser declarada culpable va a durar encerrada por varios años.

“A pesar de levantarme todos los días sabiendo que puedo irme presa 21 años yo soy feliz. Tengo la plena convicción de que la felicidad es una decisión que uno toma todos los días“, siguió.

Merlano comentó que pese a que no ve a su mamá desde hace dos años y no tiene buena relación con su hermano, es feliz, pues “no quiere vivir pensando en un futuro que aún no llega”.

“Esa es la razón por la que vivo saltándome semáforos, porque prefiero arrepentirme de lo que hice que de lo que no hice. Por eso me beso a la que me da la gana, me cojo a la que se me da la gana, no estoy en lugares donde no soy feliz”, añadió.

Finalmente, aclaró que “si me llegan a meter presa yo no quiero decir hubiese sido feliz. Voy a decir sabes una cosa voy a estar presa, pero fui feliz. Si me pongo infeliz igual me van a meter presa. Si me pongo feliz igual me van a meter presa”.

Como era de esperarse, Aída recibió cientos de elogios y felicitaciones de sus seguidores por su positivismo y forma de ver su difícil situación judicial.

“Te admiro enormemente porque cada palabra dicha es una verdad indiscutible, eres grande mujer”, “Tan hermoso que hablas”, “Mujer que admire tu , Gracias por tanta valentía”, “que sabias palabras te admiro mi Aida”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en su publicación.

Cabe recordar que la joven hace poco se convirtió en tendencia por besar a Lina Tejeiro en su cumpleaños. Sin embargo, la actriz no se acordaba del hecho.