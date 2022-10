Al menos 1.938 víctimas de artefactos explosivos en Colombia desde 2018

“En los últimos cinco años hemos observado una profundización de las consecuencias humanitarias debido a la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos en diferentes territorios del país”, expresó Ana María Hernández, coordinadora de la unidad de contaminación por armas del Cicr en Colombia.

Agregó que eso ha provocado afectaciones como “confinamiento, desplazamiento, afectaciones psicológicas, el miedo y la zozobra que experimentan las comunidades”.

“Existen comunidades que no pueden transitar libremente por sus territorios, no pueden cazar, pescar ni acceder a sus cultivos. Hay niños y niñas que no pueden ir a la escuela por la presencia de artefactos explosivos”, detalló.

Esta situación, que Hernández dice pasa desapercibida para gran parte de la sociedad colombiana, llevó al Cicr a crear la campaña humanitaria, “para sensibilizar sobre el sufrimiento que produce sobre la población la presencia de los artefactos explosivos y generar consciencia sobre esta realidad que viven las comunidades”.

En un comunicado, el organismo humanitario señaló además que “esta realidad no es normal ni debería ser normalizada”, razón por la cual “quiere llamar la atención sobre las consecuencias indirectas que produce la presencia de artefactos explosivos en el país”.

La campaña cuenta con piezas audiovisuales, gráficas y sonoras “que recuerdan el sufrimiento y la afectación que continúan generando los conflictos armados en Colombia, particularmente en los territorios en donde se vive con mayor intensidad la violencia”, agregó la información.

Conflictos en Colombia

El número de conflictos internos en Colombia aumentó durante 2021, pasando de cinco a seis, en un contexto “aún más complicado” y con una “tendencia a la agravación de la situación humanitaria” en 2022, según un informe del Cicr presentado en marzo.

Le puede interesar: Aprueban Acuerdo de Escazú, ahora pasa a conciliación del Congreso

Los conflictos durante 2021 enfrentaron al estado con tres grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional, Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y las disidencias de las antiguas Farc, actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz.

Además, también se notificó de un conflicto entre el Eln y las AGC, mientras que las disidencias de las Farc que comandan alias ‘Iván Mordisco’ se enfrentaron a la también disidencia de la Segunda Marquetalia y a los Comandos de la Frontera.