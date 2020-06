Alcalde de Villa del Rosario, positivo para COVID-19

Otro mandatario municipal dio positivo para COVID-19. Es el caso del alcalde de Villa del Rosario, Eugenio Rangel, quien decidió el día de ayer (viernes) hacerse la prueba siguiendo los protocolos.

Rangel aseguró que él no sentía nada, ni le dolía nada, pero por seguir los protocolos de bioseguridad se hizo el examen y hoy (sábado) recibió los resultados, indicando que estaba contagiado con coronavirus.

"Estoy siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud tanto municipales como departamentales. Soy asintomático y entro a un periodo de aislamiento. Sigo trabajando desde allí", aseguró el mandatario.

Le puede interesar: Colombia: el décimo con más casos nuevos de COVID-19

Eugenio Rangel dijo que su caso es una muestra del riesgo que se vive en frontera. Como alcalde ha venido trabajando constantemente con la comunidad rosariense y con los migrantes de están asentados en sectores como La Parada.

"Yo siempre he sido reiterativo y he mantenido una posición con el tema de frontera, donde hay una situación particular que aumenta el riesgo de contagio, por eso hago un llamado al Gobierno Nacional y departamental para que nos ayuden", aseguró Rangel.

El alcalde de Villa del Rosario envió un mensaje a los rosarienses para que sean más responsables y tomen en serio las medidas de prevención.

"Hoy fui yo, mañana puede ser cualquiera de ustedes", enfatizó.

Santiago también tiene su alcalde con COVID-19

El alcalde de Santiago, Álvaro Ureña Gómez, también dio positivo para COVID-19 luego de practicarse una prueba el pasado lunes.

El mandatario también es asintomático y se mantiene en aislamiento.

Ureña suspendió la atención en la Alcaldía pues sometió a los empleados a pruebas para descartar nuevos contagios y prevenir la propagación del virus.