Alcaldía autorizará las rumbas callejeras en Cali; gremio nocturno manifestó su rechazo

Esta decisión ha generado todo reacciones de desconcierto y de rechazo, pues se dice que estas fiestas representan una falta de autoridad.

"La idea es organizar esa expresión voluntaria que hacen los ciudadanos en el espacio público, que no obstruyan el paso, no generen problemas de convivencia; no afecten la tranquilidad de los vecinos y no generen problemas. Tienen derecho de divertirse, pero de manera sana y organizada", declaró el subsecretario de inspección, vigilancia y control, Jimmy Dranguet, en una entrevista a Blu Radio.

Y agregó que: "Queremos que Cali sea la capital de la salsa y la capital de expresiones espontáneas en el espacio público".