Alcocer controla entrega de ayudas por el invierno

Verónica Alcocer no es una funcionaria del Estado, pero la lista de tareas que asume como primera dama se ha ido ampliando y ahora funge como gestora de ayudas para damnificados por las lluvias, pese a que el propio presidente le encomendó esa tarea a la Unidad de Gestión del Riesgo con $2 billones en fondos para esa misión.

Si bien la vicepresidenta Francia Márquez había manifestado desde el día cero del “Gobierno del cambio” su interés en abarcar la agenda social, es Alcocer quien se mueve entre ministros, directores de entidades y cooperantes para trazar la atención a las 163 mil familias damnificadas por La Niña.

Su poder se ha ido ampliando. Ya asumió funciones como embajadora con encargo especial en Japón, Reino Unido y Estados Unidos, en tiempos de campaña lideró tarimas y hasta puso nombres para los designados en las consejerías, embajadas y entidades.

Es más, fue Alcocer quien recomendó a Concepción Baracaldo para la dirección del ICBF, un polémico nombramiento por el que la bancada del Pacto Histórico le está pidiendo al presidente del Senado, Roy Barreras, que convoque a sesiones para discutir la situación de la niñez.

Lea aquí: Ascienden a 41 las personas muertas por el consumo de licor adulterado

Esas decisiones en las que ha influido Alcocer resultaron en una unión entre opositores y el partido de Gobierno para cuestionar que “entregarle el ICBF a una persona por ser vecina de Verónica Alcocer, sin tener experiencia, también es corrupción”, como lo apuntó el excandidato presidencial Enríque Gómez. Desde Cambio Radical y el Centro Democrático también llaman la atención sobre esa poder de influencia.

Ha evolucionado tanto su papel en la Casa de Nariño que la semana pasada, el 13 de diciembre, acompañó la reunión del canciller, Álvaro Leyva, con diplomáticos en el Palacio de San Carlos para buscar fondos para la emergencia. Previamente, fue icónica una fotografía suya con overol y botas para recorrer los municipios de Carmen de Bolívar y Luruaco para atestiguar los estragos de los deslizamientos e inundaciones.

De ahí que la esposa del presidente terminó gestionando la repartija de 48.800 mercados donados por empresas privadas y la Iglesia para los damnificados. Esa tarea la está haciendo de la mano del Dapartamento de Prosperidad Social.

Es Alcocer y no Márquez quien asumió el liderazgo en la respuesta humanitaria a la temporada de lluvias, teniendo en cuenta que, una vez la vicepresidenta se convierta en ministra de la Igualdad, tendrá entre sus funciones promover esa agenda social.

“La señora Verónica Alcocer acompaña y hace un llamado, desde la gestión social, a la solidaridad; no está coordinando, ni adelantando reuniones con el cuerpo diplomático, está visibilizando lo que está pasando y tomando una iniciativa en materia de asistencia social en pro de ayudar a las familias afectadas por la temporada de lluvias”, aclaró el despacho de Alcocer en un comunicado.

Desde la Vicepresidencia aseguraron que entre las tareas de Márquez como segunda al mando no está la atención a emergencias naturales, sino a sujetos que necesitan especial protección. Incluso, apuntaron que sí se han hecho donaciones para los afectados por las lluvias, pero que no han sido mediáticas porque el interés de Márquez, dicen, no es figurar.

Lo cierto es que la atención de la emergencia por las lluvias es un punto en el que convergen las agendas de Alcocer y Márquez, las dos mujeres más poderosas del Gobierno.

Ellas tienen reuniones mensuales en las que también han abordado el catálogo de pendientes del Ejecutivo en la agenda de la mujer y desde el despacho de la primera dama sostienen que la relación entre ambas es “amena y cordial”.

Los hechos ya mostraron que la primera dama pone agenda en la Casa de Nariño y está por definirse si su influencia logra mantener a Baracaldo en esa cartera. Mientras eso se decanta, seguirá siendo una figura que recorre las regiones con una caja de ayudas en sus manos para los damnificados. ¿Qué tanto rédito político le representará?.

Siga leyendo: $15 billones cuestan los 16 cazas que quiere Petro