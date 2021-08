Alejandro Gaviria oficializó su carrera presidencial del 2022

El exministro de Salud y hasta ayer rector de Los Andes, Alejandro Gaviria, confirmó su aspiración presidencial.

A través de un video y una carta pública, Gaviria aseguró que lo estuvo meditando durante varias semanas antes de terminar la decisión y que, al final, se decidió a aspirar porque considera tiene las capacidades para lanzar una narrativa “por la esperanza”.

Lea también: Exministro Gaviria: ¿opción electoral en las presidenciales?

“Debemos dejar atrás la idea absurda de que este país, Colombia, es un fracaso sin atenuantes. Necesitamos, quizás, un relato esperanzador”, precisó el ahora candidato, quien agregó que “el sesgo por la esperanza” es al que le tiene que apostar el país.

Su candidatura tiene en expectativa a varios sectores políticos que le han ‘coqueteado’ para que se sume a sus filas, como es el caso del Partido Liberal, pero el ya exrector se mantiene (hasta el momento) en un camino alejado de las colectividades.

Gaviria advirtió que “Colombia, trágicamente, tenemos que aceptarlo así, podría entrar en un tercer pico de violencia”, por lo que considera se debe proyectar un gobierno que tenga la capacidad de unir al país y dejar atrás lo que considera es una táctica política del pasado, cuando “deshumanizaron a quienes pensaban distinto”.

“La única victoria que vale la pena es la que se hace sin palabras violentas”, advirtió. Y, a renglón seguido, dejó un mensaje claro: “Colombia estoy seguro, tiene futuro; Colombia tiene que tener futuro”.

Reacciones

En redes, las reacciones no se hicieron esperar.

Antonio Navarro, excongresista: “Bienvenido a la carrera presidencial. Alejandro Gaviria, su decisión enriquece las opciones de los colombianos para 2022”.

Humberto de la Calle, exdelegado en La Habana: “El ingreso de Alejandro Gaviria a la carrera presidencial es una buena noticia. Inculca ideas, respeta las ajenas y ejerce una necesaria pedagogía permanente. La clave es que el Centro maneje estas opciones diversas con un propósito de unión y convergencia”.

Gustavo Petro, senador: “Estos son los puntos que presenta Alejandro Gaviria como comienzo de un debate político. Muchos se acercan a nuestro planteamiento, creo que falta profundidad en la transición por cambio climático, en el cambio del modelo de salud y la pertinencia de una reforma agraria”.

Juan Manuel Galán, exsenador: “Bienvenido Gaviria a una competencia que seguro tendrá la altura que merece el momento histórico crítico que enfrenta nuestro país. Me alegra la llegada, no solo de un competidor, sino de un aliado en la construcción de una nueva política de drogas que apunte a la regulación”.

Inti Asprilla, congresista: “No votaría por Gaviria a no ser que hubiera un escenario parecido al que me llevó a votar por Santos en 2014. Reconozco que a diferencia de otros de centro, no es sectario y no tiene un discurso estigmatizador hacia la izquierda, error atacarlo si después se quiere de aliado”.