Alerta: La variante JN.1 de COVID-19 ya llegó al país

Tras el anuncio del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre la presencia en Colombia de la recientemente identificada variante de covid-19, JN. 1, clasificada como de interés por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su rápida propagación, especialmente observada en Estados Unidos, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha confirmado un notable incremento en los nuevos casos de coronavirus en la capital.

De acuerdo con la entidad de Salud, durante la primera semana de enero de 2024, se han registrado 256 casos activos en el Distrito (datos preliminares), lo que representa un aumento del 23 % en comparación con la última semana de diciembre de 2023.

La entidad afirmó que “este comportamiento podría estar vinculado a una mayor interacción social durante las festividades decembrinas; no obstante, es esencial aclarar que durante las últimas tres semanas de diciembre de 2023 no se registraron fallecimientos relacionados con la Covid en la ciudad, y la ocupación de servicios de alta complejidad ha permanecido estable. Esto sugiere que, aunque hay un aumento de casos, estos no están generando cuadros severos que requieran atención de alta complejidad o que resulten en fallecimientos”.

En cuanto a la ocupación de las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la Secretaría de Salud precisó que la ciudad cuenta con una capacidad de 1.200 camas, con una tasa de ocupación actual del 79,7 %. Además, destacó que solo el 3,8 % de este total (45 camas) está destinado a pacientes con covid-19, de las cuales 38 están actualmente ocupadas. Esto se atribuye a la reducción de casos severos que requieren este tipo de servicios.

“La ocupación general de UCI en Bogotá ha permanecido estable, lo que evidencia que la ciudad cuenta con una capacidad hospitalaria adecuada en caso de un aumento en la demanda de estos servicios”, señaló la Secretaría.

Llegada de la variante JN. 1 a Colombia

De acuerdo con la explicación proporcionada por el INS, se ha notado un incremento en los casos de infecciones respiratorias en todo el país, un fenómeno considerado habitual, especialmente durante el último trimestre del año y con un aumento más significativo en los meses de diciembre y enero. Este repunte se atribuye a una mayor interacción social, la incidencia de fenómenos climáticos y la llegada de viajeros procedentes de Europa y Estados Unidos.

En relación con la situación de la covid-19, se ha observado un aumento en comparación con las cifras comprendidas entre el 5 de noviembre y el 2 de diciembre, periodo en el cual se reportaron 1.066 contagios, con una incidencia de 2,36 por cada 100 mil habitantes. Entre el 3 y el 30 de diciembre, se notificaron 1.647 casos, con una incidencia del 3,64% por cada 100 mil habitantes.

No obstante, la entidad destacó que este incremento en los contagios era previsible para esta temporada. Además de la covid-19, el país también experimenta contagios por otros virus respiratorios estacionales, tales como el virus sincitial respiratorio, enterovirus, rinovirus, adenovirus e influenza, como indica el comunicado.

Sobre la variante JN.1

Según el informe más reciente de vigilancia genómica del INS, con fecha del 9 de enero, en el país persiste la presencia de varias variantes de Ómicron. Se confirma que la variante JN. 1, catalogada como de interés por la OMS, está circulando en Colombia desde la semana del 24 de diciembre.

La JN. 1 se deriva de la variante Ómicron BA.2.86, caracterizada por su elevada capacidad de contagio, pero con una baja propensión a causar enfermedad grave, hospitalización y muerte. El director general del INS, Giovanny Rubiano García, indicó que hasta el momento no se ha observado un aumento en la gravedad de la enfermedad.​​​​