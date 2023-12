Alfredo Mondragón, delegado del gobierno Petro, quedó en evidencia por su falta de claridad sobre la reforma a la salud

Esta semana la plenaria de la Cámara aprobó la reforma a la salud, y el primero en alzar sus brazos en símbolo de victoria en las instalaciones de esa corporación fue el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, que es el principal vocero del Gobierno.

Sin embargo, Mondragón no tiene experticia ni formación profesional en temas de la salud y aún así el presidente Gustavo Petro lo eligió como el principal responsable del proyecto que busca hacerle una transformación profunda al sistema de salud colombiano. Y aunque el proyecto se aprobó en sus dos primeros debates, el parlamentario dejó en evidencia que no solo desconoce el sistema, sino también los pilares del proyecto.

Es más político que técnico

Los argumentos de Mondragón para defender el proyecto reformista flaquearon en una entrevista que dio en Blu Radio, donde dejó claro que la reforma que ayudó a aprobar en la Cámara –y que ahora irá al Senado– genera una incertidumbre financiera y logística para su puesta en marcha y reconoció que ni siquiera tiene claros sus costos estimados.

Aunque es el abanderado del oficialismo, a este representante del petrismo le hace falta preparación para hablar con autoridad del modelo de salud. Mondragón fue consultado sobre las capacidades y costos para implementar el nuevo sistema que se propone, pero dio más argumentos políticos que técnicos.

Al ser cuestionado sobre los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), el parlamentario señaló que no tiene claridad de cuántos Caps habrá en el territorio nacional ni cuántos médicos los integrarán para garantizar las 1,2 millones de atenciones en salud que se hacen diariamente en el país. “En lo que se ha planteado no queda esa cifra (de Caps) en la reforma (...) En una ley no se define el número (de CAPS y médicos) porque por la realidad geográfica del país, no se puede establecer un número de profesionales definidos”, dijo Mondragón.

“La reforma no tiene concepto de impacto fiscal. El documento que presentaron es de proyecciones de factibilidad y reconoce que hay muchos temas en los que no se pueden hacer cálculos fiables porque no tienen información suficiente. Mondragón como coordinador ponente patinó en sus argumentos y demostró que la reforma se votó y aprobó a ciegas en la Cámara”, le aseguró a este diario el representante Andrés Forero, del Centro Democrático.