'Algo pasa con mi hermano', Gustavo Petro se despacha contra Juan Fernando Petro por decir que padecía síndrome de Asperger

Luego de que Juan Fernando Petro asegurara en el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, que su hermano y presidente Gustavo Petro padecía del síndrome de asperger, el jefe de Estado desmintió esa versión y cuestionó el trato que la prensa y su mismo hermano le han dado al tema.

"Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger", escribió el mandatario de los colombianos en su cuenta de Twitter.

Su aclaración se dio después de que su hermano dijera que cuando niños fueron diagnosticados con este síndrome que se asocia con el autismo, y que genera que las personas se alejan socialmente.

"Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños por que esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica", puntualizó.

En la entrevista, Juan Fernando Petro dijo que el Presidente cambiaba de forma constante su agenda debido a que padecía este síndrome que incluso no lo dejaba concentrar.

“Cuando éramos jóvenes, éramos unas personas muy divertidas, cuando empezamos la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y nos dijo que teníamos el síndrome de autismo, llamado síndrome de Asperger. Podemos estar con diez mil personas, pero de repente no estamos ahí aunque estemos físicamente”, anotó Juan Fernando Petro en Los informantes.

Cambio de versión

Tras la tormenta política que se desató por sus declaraciones del pasado domingo, Juan Fernando Petro se retractó en diálogos con Blu Radio y dijo que, en ningún momento, confirmó que el jefe de Estado hubiese sido diagnosticado con este síndrome.

“Conté en 'Los Informantes' lo de síndrome de Asperger como una anécdota", puntualizó en la emisora.

De igual forma, afirmó que el jefe de Estado habita en "su universo". "Él (Gustavo Petro) habita en su propio universo que está en su cabeza y a veces el mundo de afuera no existe", comentó Juan Fernando Petro sobre el comportamiento del Presidente en el diálogo con 'Los Informantes'.