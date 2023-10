Alimentos ultraprocesados podrían producir igual adicción que el tabaco: Estudio

Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Michigan ha sugerido que los alimentos ultra procesados, ricos en carbohidratos y grasas, podrían tener un nivel de adicción comparable al del tabaco y el alcohol.

Los alimentos ultra procesados son los que tienen alto contenido de carbohidratos y grasas. Suelen ser dulces helados, papas fritas, y snacks y la adicción que produce. La investigación la contempla como desear de forma obsesiva los alimentos todo el tiempo, inclusive cuando no se tiene hambre, llegando a comer después de sentirse saciado.

La investigación tomó en cuenta 281 estudios de 36 diferentes países y llegó a la conclusión de que el 14% de los adultos y el 12% de los niños mostraron signos de adicción a estos alimentos, según la Escala de Adicción a la Comida de Yale (YFAS). Porcentajes que se acercan a los niveles de adicción al tabaco y el alcohol.

Lea también: Cuidar a los terroristas y garantizarles el paso de alimentos, en eso consiste el polémico decreto del gobierno

Según el estudio, la rapidez con la que los alimentos ultra procesados entregan grasas y carbohidratos al sistema digestivo, junto con los aditivos de sabor y textura, podrían contribuir a sus propiedades adictivas.

Durante la investigación, también se resalta la importancia de entender cómo funciona y la gravedad de la adicción a estos productos, según el estudio este tipo de adicción se da especialmente en países de bajos y medianos ingresos.

103 países han implementado impuestos a la bebidas azucaradas y más de 20 añadieron etiquetas nutricionales a los productos, además, se espera inclusive que como medidas futuras, sean prohibidos algunos aditivos de estos alimentos ultra procesados que pueden resultar perjudiciales para el organismo.

Aunque la investigación sugiere una fuerte conexión entre los alimentos ultra procesados y la adicción, algunos expertos, como Erin Palinski-Wade, dietista con enfoque en diabetes y nutrición, no opina lo mismo, argumentando que la adicción alimentaria es un terreno complejo influenciado por factores emocionales y conductuales aprendidos, y no creen que ningún alimento en particular sea adictivo por sí mismo.

Otras noticias: Más de 5,8 toneladas de clorhidrato de cocaína y 7,5 toneladas de pasta base de coca fueron destruidas por el Ejército Nacional

"Un antojo de comida o un atracón casi siempre están vinculados a una respuesta emocional", fueron las palabras de la dietista.

La adicción a los alimentos ultra procesados podría tener graves consecuencias para la salud, lo que resalta la importancia de fomentar una alimentación balanceada y el consumo de alimentos mínimamente procesados.

Por supuesto, aún hace falta más investigaciones para determinar qué tan verdadera es la relación entre la comida ultra procesada y la adicción, pues la adicción tienen mucho condicionantes que deben ser tenidos en cuenta, lo que sí se puede asegurar es que el consumo de este tipo de alimentos, no produce ningún bien a nuestros cuerpos