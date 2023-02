“Alto Comisionado hace trizas la paz total de Petro”

Aunque ayer se presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley de desmantelamiento de bandas criminales, la paz total del Gobierno sigue empantanada por las “metidas de pata” de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Justo esta semana se conoció que Alex Alberto Morales Córdoba, abogado del Movimiento Sinergia y quien era pieza clave en las negociaciones con la Oficina, renunció a los oficios designados por el mismo comisionado Danilo Rueda, dejando cojo el proceso en Medellín. Hablamos con él sobre su percepción de lo que está pasando con este tema en el país.

¿Cómo termina usted montado en la paz total?

“En enero de 2022, cuando estábamos en campaña, nos buscaron unas personas que hacían parte de la campaña de Gustavo Petro en Antioquia para visualizar si era posible una paz con las organizaciones al margen de la ley que operan en el área metropolitana. Nosotros expusimos la teoría del acogimiento y a ellos les pareció muy interesante y empezamos a trabajar en esa dirección. Ellos nos buscaron por el historial que teníamos desde 2016, cuando impulsados por la Alcaldía de Medellín creamos el Movimiento Sinergia y fuimos voceros de la manifestación de voluntad de los grupos armados del área metropolitana y del Clan del Golfo que, a través de Otoniel, se unió a la propuesta de acogimiento a la Justicia”.

¿Por qué renunció a ser representante de la Paz Total en Mededellín?

“Renuncié al nombramiento que me hizo el Comisionado de Paz para representar las funciones de él en hacer acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados porque los miembros de Sinergia y personas que han trabajado por la paz ven que el Alto Comisionado tenía un caos, un desorden, estaba atentando contra las instituciones del Estado, está haciendo trizas la política de paz total del presidente Petro y por la indiferencia a los pronunciamiento y peticiones que se le solicitaban”.

¿Cuáles son los hechos de esas denuncias que usted hace?

“Veamos no más el nombramiento que le hizo el Alto Comisionado al hijo de Enilse López, alias La Gata, esa misma resolución muestra que no hay criterio. Aquí hay abogados prestigiosos que pidieron ser nombrados como representantes y los ignoraron, pero a estos personajes que tiene un pasado oscuro sí se les emiten las resoluciones. Hasta hoy se han emitido 86 resoluciones para facilitadores, pero no se sabe quiénes ni para qué. La invitación es a que recoja todas esas resoluciones y vuelva a empezar ese trabajo de paz total”.

¿Qué es lo que está pasando en las cárceles?

“Entiendo que hay un grupo de personas que han sido trasladadas a la cárcel de Itagüí y tienen voluntad de paz, pero hay que preguntarle al Alto Comisionado cuál era el objetivo de ese traslado, no hay claridad sobre el rol, porque si estuviéramos en un proceso de acogimiento para dialogar sobre temas, pues sería muy importante, pero en este momento el Alto Comisionado plantea un sometimiento a la justicia, y ese sometimiento no hay diálogo, no hay nada, solo se trata de aceptar. Los representantes de esos presos no supimos nada”.

¿Será que el Gobierno busca un camino alterno al sometimiento?

“En 2018 la sociedad civil pidió acogimiento, pero las Farc pidieron sometimiento, como sucede hoy, y la ley 1908 tiene titulado que se trata de una sujeción a la justicia. Puede que busquen otro término alterno al sometimiento. El asunto es que el acogimiento tiene otras características como reunirse, conversar y acoger temas”.

¿Pero el acogimiento quiere decir que no están dispuestos a pagar cárcel?

“Ellos no hablan de no pagar sanciones penales, hablan de dignificar las reclusiones, sus penas. En este momento no hay una pena digna porque las cárceles acumulan un estado de cosas inconstitucionales, en muchas partes hay comida mala, con insectos, eso no es un tratamiento digno. También se piden penas alternativas, penas restaurativas y un tratamiento diferencial, una justicia integral para este proceso”.

¿A ustedes les daba más confianza para negociar la paz una figura como Álvaro Leyva?

“Nosotros pensábamos que el Gobierno Nacional iba a crear el ministerio de la paz, pero no, a Álvaro Leyva lo colocaron en unas funciones de ministro del Exterior, donde hace un excelente trabajo. En relación a la paz ponen a Danilo Rueda, muy afín a la iglesia católica, donde hace un papel importante jugándosela con el ELN, pero el ELN es una minoría del conflicto armado. El Alto Comisionado tiene a unos preferidos para hablar de estos temas, pero personas que estamos legitimados por los factores reales del poder, no somos atendidos”