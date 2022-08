Álvaro Uribe no estaría en la posesión de Gustavo Petro

Para este domingo, a las 3:00 de la tarde, está previsto que el presidente electo, Gustavo Petro, sea investido oficialmente como nuevo jefe de Estado ante una nutrida delegación internacional y con la presencia de algunos de los exmandatarios que ya han liderado al país desde la Casa de Nariño.

Sin embargo, hay expectativa sobre un nombre que ha protagonizado la vida política de Colombia en las últimas tres décadas y que, de paso, ha sido un duro antagonista ideológico y electoral de Petro; y viceversa.

Se trata del expresidente Álvaro Uribe, quien fuentes del Pacto Histórico y del círculo íntimo del nuevo mandatario aseguraron este miércoles ya hizo saber que no asistirá el domingo a la ceremonia de cambio de mando, en la que Iván Duque –del Centro Democrático– le entrega el poder a Petro.

Lo que ha trascendido es que el exmandatario, quien ya tuvo un encuentro directo con el Presidente electo para notificar que se mantendrá en oposición de una forma prudente y constructiva, le hizo saber al equipo del nuevo gobierno que no estará en los eventos oficiales del domingo por coherencia con su línea política, pero que –fiel a su compromiso– espera mantener el canal de diálogo directo para opinar sobre el país y ayudar a construir.

Otra fuente de quienes le hablan al oído a Petro también confirmó que el mandatario electo fue enterado del mensaje y que se mostró comprensivo con la decisión de Uribe, pues su intención es mantener, dentro de las diferencias que los caracterizan a ambos, la cordialidad en la relación gobierno - oposición.

No obstante, cuando se les preguntó a personas cercanas al exmandatario por este asunto, aseguraron que la información oficial se dará a conocer directamente por los voceros del Centro Democrático y que la decisión de Uribe es, en concreto, mantener la prudencia con la que ha abordado desde las elecciones la llegada de Petro al poder.

Si bien de la no asistencia de Uribe a la ceremonia solo falta que se informe el dato de manera oficial, con él ya son dos los expresidentes que no asistirían. El conservador Andrés Pastrana ya dijo públicamente que no va y aprovechó su misiva para seguir criticando a Petro.

En contraste, los exmandatarios Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria sí tienen pensado estar presentes este domingo en la ceremonia oficial que se realizará en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, y que tendrá una segunda parte privada en la Casa de Nariño.

