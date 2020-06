El médico internista e intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Materno Infantil Adela de Char, en Soledad, Atlántico, José Julián Buelvas Díaz, denunció entre lágrimas que ha recibido amenazas de muerte, tras el fallecimiento de un paciente que sufría de Covid-19.

Según el reporte de las autoridades, sobre las 3:00 p.m. de este lunes llegó a la puerta de urgencias una corona fúnebre que llevaba el nombre del médico en una cinta. Pocos minutos después, otro ramo arribó a la residencia del galeno.

“Recibí dos sufragios, uno en el trabajo y otro en mi residencia. Me acusan de haber dejado morir a una señora en la UCI. Por Dios, es imposible. Fuimos formados para salvar gente, hago un pedido de ayuda, de auxilio al Gobierno Nacional por todos los médicos".

“¡Hasta cuándo! Nosotros salimos todos los días a trabajar y muchas veces ni tenemos las mínimas condiciones para laborar y a pesar de eso nos enfrentamos a esta pandemia. ¡Este país, por Dios, hasta cuándo!”.

Denunció que por ahora no ha recibido protección de la Policía. . “Recibir un sufragio en mi casa da mucho qué pensar. Aquí no tengo seguridad. Por ahora no volveré a retomar las labores en Soledad”.