Amiga de Valentina Trespalacios reveló la relación paralela que sostenía la DJ

Una de las mejores amigas de la DJ asesinada en Bogotá, Valentina Trespalacios, se ha convertido en testigo estrella de la Fiscalía General de la Nación que procesa a John Poulos por los presuntos delitos de feminicidio y ocultamiento de material probatorio.

La también DJ reveló en medio del interrogatorio que Trespalacios sostenía una relación paralela a la que tenía con el norteamericano. Dicha relación habría iniciado desde noviembre de 2022, cuando ya su vínculo con el norteamericano era formal e incluso planeaban casarse.

Se trata de Silvana Núñez, con quien Valentina se conoció hace ya algún tiempo y quien también es DJ de música electrónica. En medio de su discurso reveló la relación que Trespalacios sostenía con un joven llamado Santiago Luna.

“La relación con Santiago empezó en noviembre de 2022. Ellos estaban bien, estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo, pues él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones”, puntualizó Silvana Núñez.

La amiga de Trespalacios contó a los investigadores que la DJ asesinada viajó a Aruba con Santiago Núñez, un joven inversionista que tiene una casa ubicada en la calle 159, de Bogotá, y a quien la misma Valentina le habría dicho que el 23 de enero le mostraría su nuevo apartamento en el cual viviría, según ella, solo con su gata.

“John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero y que me lo enviara a mí. Ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”, contó Silvana a los investigadores.

Pese a todo, el norteamericano Poulos habría levantado sospechas de que Valentina Trespalacios estaría en una relación paralela como lo contó su amiga, y desde Estados Unidos pagó a un investigador para que rastreara todos los movimientos que la colombiana hacía.

Incluso, la amiga reveló, que el 19 de enero de 2023 el hombre señalado del crimen de la DJ llegó a Colombia para él mismo estar al tanto de lo que hacía su novia con quien se quería casa en los próximos meses.

El crimen de la DJ

El pasado domingo, 22 de enero, un reciclador halló en Bogotá dentro de un contenedor de basura el cuerpo sin vida de la DJ Valentina Trespalacios, de 23 años de edad.

El dictamen de Medicina Legal confirmó que la mujer murió por asfixia mecánica. Su principal sospechoso es el norteamericano John Poulos con quien sostenía una relación desde hacía nueve meses.

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado con dolo y ocultamiento de material probatorio, al señalarlo de ser el autor del crimen, pues fue la última persona con la que compartió la mujer antes del macabro hallazgo.

La Interpol lo capturaron en Panamá cuando intentaba salir hacia Turquía, donde se resguardaría de las autoridades colombianas.