Ante el retorno de las clases presenciales profesores anuncian marchas

Luego del período de vacaciones de mitad de año, este martes algunas instituciones privadas del país regresaron a las clases presenciales tal como lo había solicitado los Ministerios de Salud y Educación Nacional, mientras que las instituciones públicas regresarán el próximo 15 de julio.

Ante el regreso de las clases presenciales, el magisterio convocó para esta semana una agenda de movilización en la que pedirán condiciones previas y verificables para el retorno a las aulas.

“Mientras no baje el número de contagios ni los números de muertes nosotros no regresamos de manera presencial. Continuaremos en la virtualidad”, afirmó William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores (ADE).

Además, insisten en la necesidad de proteger la vida por encima de la economía. “A pesar de que algunos maestros estemos vacunados y tengamos las dos vacunas eso no conlleva a que no vaya a haber contagios”, dice el profesor Agudelo al señalar que muchos padres y niños no vacunados podrían estar expuestos al virus con el retorno a las clases presenciales.

Por eso, este miércoles 7 de julio realizarán un plantón en Bogotá frente al Ministerio de Hacienda para exigir un justo aumento salarial de los trabajadores estatales.

Mientras que el jueves 8 de julio realizarán una marcha a las 10 de mañana desde la Secretaría de Educación Distrital hasta el Ministerio de Educación.

Cabe señalar que en los últimos días el Ministerio de Educación emitió una circular por medio de la cual les ordena a los directivos y profesores de los colegios oficiales del país reponer las clases perdidas por en el marco del paro nacional.

De acuerdo con los lineamientos, los maestros deberán reponer el tiempo académico que no recibieron los estudiantes de los colegios públicos de la Nación, debido a la participación total o parcial de los profesores y directivos en el paro.

Así mismo, de acuerdo con la Resolución 777 de 2021, las instituciones deberán aplicar medidas bioseguridad como el lavado de manos, el distanciamiento físico mínimo de un metro en las aulas, el uso correcto del tapabocas, la adecuada ventilación, fomento del autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar.