Antes de descubrir el cuerpo, el padre de Michel Dayana habló dos veces con el cruel asesino

El tradicional Día de las Velitas, que marca el inicio de la Navidad, fue el comienzo de la pesadilla de la familia González, en el barrio San Judas Tadeo de Cali, pues su hija adolescente salió a comprar ‘mecato’ y jamás retornó a casa.

Genaro González, padre de la menor en declaraciones a los medios de comunicación dijo “ese día llegué temprano del trabajo con la idea de compartir con mi pareja y mis hijos”. Sin embargo, la noche tomó un giro inesperado.

De acuerdo con González “yo coloqué $2.000 en el mesón de la cocina y ella los cogió y me dijo: papá, voy a comprarme unos mecatos y vengo rápido para bañarme y salir con ustedes. De allí mi hija nunca volvió, yo la llamaba y no me contestaba. Después apagaron el celular y yo me estresé, salí a buscarla, la busqué toda la noche, pero no la encontré.

Al ver que su hija, que siempre le contestaba el celular, no lo hizo, don Genaro, lleno de angustia, salió a la calle a preguntarle a los vecinos si habían visto a la menor, mostrándoles fotos de ella. Ninguno de ellos recordaba haberla visto; sin embargo, varios le colaboraron mostrándole grabaciones de cámaras de seguridad del sector.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras del sector, se ve que la menor fue hasta el supermercado, muy cerca de su casa, y salió del mismo rumbo a su casa, pero en un momento se pierde el registro y jamás pasó por las cámaras que mostraban su vivienda, al parecer habría ingresado al taller donde fue asesinada.

Durante el relato, el padre de la menor asegura que pasó varias veces frente al taller y le preguntó al vigilante, en dos oportunidades, que si había visto a la niña y “él me dijo que no”, expresó entre llanto.

“Dedujimos que ella estaba en esa cuadra y comenzamos a buscarla, abrieron el taller y preguntamos a un trabajador que si había cámaras y dijo que no, que no había cámaras. Luego le mostramos las fotos de la niña para ver si la reconocía y dijo que no la conocía, y con mi pareja empezamos a sospechar”, puesto que la menor no había pasado de esa cuadra, dijo González.

Posteriormente, acudió a la Fiscalía a interponer el denuncio por la desaparición de la menor mientras su pareja seguía en la búsqueda. Minutos después, un hombre se acercó a la vivienda y le dijo a la dueña de la casa donde la familia González habita, que había visto algo sospechoso en el taller con uno de los trabajadores.

Al enterarse, la pareja de Genaro llamó al cuadrante de la Policía, quienes ingresaron al taller para realizar la investigación, mientras el presunto asesino se quedó afuera del mismo y escapó en una motocicleta.

En el interior del taller había restos de sangre, pero no se encontraba el cuerpo. El CTI llegó a la escena a la 1:00 p.m. y las demás autoridades continuaban la búsqueda dentro de las instalaciones.

Según González, no se les permitió participar activamente debido a que podrían contaminar las pruebas.

El padre de la menor pide a las autoridades que den pronto con la captura del asesino de su hija y se haga justicia.

Sobre el presunto responsable se sabe que se llama Harold Andrés Echeverri y era el vigilante del taller. El establecimiento, por medio de un comunicado, aseguró que están prestos a colaborar con la justicia.

