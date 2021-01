Antonio Emiro Thomas Arias, nuevo viceprocurador General de la Nación

El nuevo viceprocurador es abogado y especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana. Cuenta con amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado.

Se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Lea también: Ya asumió la nueva procuradora Margarita Cabello Blanco

En el sector privado, ha sido director jurídico del Banco Nacional en liquidación, director jurídico y vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla y apoderado de Cementos Argos.

En la academia ha dado cátedra en las principales universidades del país.

Thomas es la primera ficha de Cabello en el Ministerio Público. Se prevé que durante los próximos días se conozca los nombres de los procuradores delegados que la acompañarán en su gestión durante los próximos cuatro años.

Cabello, como muestra de independencia, aseguró que “vamos a ser aliados de los funcionarios que quieran acertar y adversarios incansables de los corruptos e ineficientes.

Además:Capturan a alias ‘El Mono’, presunto responsable de la masacre de Llano Verde

Que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ese conocimiento no significa complicidad, eso tiene que quedar muy claro para que no se lleven sorpresas”.