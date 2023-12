$!Antonio García: “No hay nada definido previo al quinto ciclo de negociación”

Y agrego que, “no hacemos secuestros en los términos que se supone, sino que hacemos retenciones con propósitos tributarios, otras privaciones de la libertad son los prisioneros. En estos casos no existe la disyuntiva, o si dejamos los secuestros o sigue la mesa (de negociación), pues no hacemos secuestros, tampoco rehenes, menos desaparecidos”.

“Primero que todo el Eln no hace secuestros. Hay varias acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El Eln solo hace prisioneros y retenidos. Son prisioneros los integrantes de las Fuerzas Armadas enemigas y personas que han cometido delitos contra el Eln o las comunidades, a quienes se les priva de la libertad aplicando justicia, como se diría, es parte de la condena”, comenzó explicando.

Tras esto, el jefe del grupo guerrillero explicó que aún no hay nada definido en las conversaciones, que en los diálogos ambas partes han podido proponer cambios. Pero a su vez, García afirmó que todo es cuestión de esperar a que el gobierno los escuche y tenga la disposición de negociar.

Aún no existen acuerdos sobre cambios de la realidad del país, no hay nada, solo estamos conversando formas y métodos para que la sociedad proponga cambios, y faltaría saber si el gobierno estaría en condiciones de hacer realidad esas propuestas de cambios, si hay una negativa para los cambios podríamos decir que no hay posibilidades de una solución política”, sostuvo García.

“Dedicaremos nuestro esfuerzo a superar la crisis por la que atraviesa actualmente el proceso de diálogos generada por el secuestro del señor Luis Manuel Díaz. Agradecemos el compromiso de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador para la construcción de paz en Colombia”, dijo el Gobierno Nacional la semana pasada.

Petición de la Procuraduría

La Procuraduría General de Colombia pidió al Gobierno que presione a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, para que deje en libertad a todas las personas que tiene secuestradas, tal como lo hizo en el caso del padre del futbolista Luis Díaz, porque todos los ciudadanos merecen el mismo trato.

La petición la hizo el procurador General para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, en un oficio enviado al nuevo alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, en el cual le señala “que no existen secuestrados de primera, segunda o tercera categoría”.

“No es posible pretender continuar una negociación de paz con el Eln cuando este grupo sigue realizando prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario en total impunidad y sin mensajes claros de rechazo”, señala el procurador en su oficio.

Con información de agencias