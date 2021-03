Aplazan audiencia para definir el futuro de los hipopótamos de Escobar

A esta audiencia estaban citados representantes de la Procuraduría, del Ministerio de Ambiente y de Corporaciones Autónomas, con el propósito de llegar a un acuerdo sobre la estrategia a implementar.

Sin embargo, el Tribunal, antes de la realización de esta, decidió que es fundamental vincular a la Sociedad de Activos Especiales, porque esta entidad está a cargo de la administración de la Hacienda Nápoles, lugar en el cual inició la proliferación de estos animales. Por lo que pidió notificarla sobre el proceso.

El Tribunal también negó la vinculación de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) porque según este "sus funciones no están relacionadas con el sub lite, ya que consisten exclusivamente en la definición de la política pesquera y de acuicultura y su vigilancia y control, que no guardan relación con la problemática concreta planteada", añade.

La sobrepoblación de esta especie en el país representa una gran preocupación porque la tasa de crecimiento de estos animales es del 14.5% en el país. Es decir que hoy existen cerca de 100 ejemplares, y en muy pocos años se podría estar hablando de miles de ellos.