Para las 10:00 de la mañana de este jueves estaba previsto que Cali iniciara la jornada de vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, por decisión del Gobierno Nacional y departamental, esta se aplazó cuatro horas debido a que, Wilson Ruiz, ministro de Justicia y representante de la Casa de Nariño, no podía asistir a la clínica en horas de la mañana.

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo en su cuenta de Twitter que “las vacunas efectivamente tienen impacto capital para intervenir la pandemia del COVID-19, pero no podemos bajar la guardia en medidas de bioseguridad y quiero que pase ya el excesivo show para dedicarnos a los fdtal (fundamental). Me gusta la idea de proceder con celeridad. A las 2:00 p. m. iniciamos”.

Según Ospina, “se estaba buscando que el personal de cuidados intensivos terminara el turno para hacerse la aplicación y mantenerse en observación, porque se quiere desarrollar todo un esfuerzo que esté ambientado en todas las IPS regionales”. Ospina también dijo que él no es el responsable del cambio de la hora.

Ante la versión de que la hora se aplazó por la no disponibilidad del ministro de Justicia en la mañana, Ospina le dijo a esta redacción que “no me parece que es una razón sólida para poder aplazar un proceso de inmunización (...) creo que no es el mejor de los argumentos”. Según el alcalde, el mismo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, lo llamó y le confirmó que estaría en Cali a partir de las 10:00 de la mañana.

En Sincelejo también pasó otra situación que ha sido criticada por algunos, pues en redes sociales está circulando un video en el que se ve cómo le piden a la persona que lleva los biológicos en su ingreso al hospital que se devuelva, para grabar de nuevo, ya que no había salido en la toma el alcalde de ese municipio, Andrés Gómez. “Vamos a repetir la entrada y el aplauso”, se le escucha que dice una persona.

Se ha especulado que en Cartagena también se aplazó el inicio de la vacunación para las 2:00 de la tarde, ya que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, no podría estar en la ciudad para representar al Gobierno Nacional. Sin embargo, Vanguardia se contactó con el jefe de prensa del alcalde William Daw y pudo confirmar que la vacunación siempre ha estado prevista para las 3:00 de la tarde de este jueves.