“Aprendimos a dar valor a la vida y las cosas sencillas”

La importancia del cuidado

Wilson López, profesor de Sicología de la Universidad Javeriana, manifestó que con la cuarentena un elemento importante es que la sociedad se dio cuenta que lo biológico, lo sicológico y lo social no están separados, ya que nos dimos cuenta que si no tenemos rutinas de ejercicio, si no nos cuidamos en términos de las relaciones personales y familiares, si no cuidamos a los otros, el tema se desequilibra.

Otro elemento importante, dice el profesor de la Javeriana, es lo que estamos aprendiendo como individuos en nuestras relaciones con las personas que queremos, porque el estar obligados al confinamiento nos expone a tratar de ser comprensivos, pacientes, de recuperarnos cuando tenemos conflictos y tratar de aminorarlos porque no hay opción de escaparnos a otro sitio, como en otras épocas.

También es importante destacar que a raíz del aislamiento, se ha despertado el sentido de la solidaridad hacia los más vulnerables y dejarles el mensaje que no están solos y eso ayuda a construir confianza porque esto no es de corto plazo.

Además, dice López, esta época de cuarentena también ha permitido que las personas aprendan a valorar las relaciones, a darse cuenta quién está a su lado y a cuidarse y cuidar a los demás.

Otro de los aspectos que se pueden destacar es el hecho de que muchos de los papás y mamás estén enseñando a sus hijos un montón de cosas que antes se las dejaba uno al mundo, y además estamos aprendiendo a valorar un montón de cosas sencillas.

Y en esta sociedad machista también se está viendo que muchos hombres asuman roles dentro de las casas que antes no asumían, y esos todos son aprendizajes positivos.

En estos momentos las familias están como en una carrera de relevos, es decir, una carrera de comprensión, de cuidado, si alguien se cansa el otro está para apoyar o para animar.

Cambios saludables

Carlos Trillos, médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario, manifestó que además de reducir el número de casos y fallecimientos por COVID-19, en materia de salud, hay varios aspectos positivos del aislamiento obligatorio preventivo.

El primer aspecto que se puede destacar, dijo el profesor del Rosario, es la reducción de la contaminación ambiental, que permite respirar un aire de mejor calidad, lo cual contribuye a prevenir enfermedades respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

La cuarentena también ha servido para controlar la transmisión de otras enfermedades infectocontagiosas como la enfermedad diarreica aguda, que de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional de Salud de la semana 20, muestra una disminución significativa en el número de caso.

Además, probablemente ha influido en la reducción de las enfermedades de transmisión sexual, el consumo abusivo de alcohol y de sustancias psicoactivas, aunque esto debe ser verificado con estudios posteriores.

Destacó que la pandemia ha generado un incremento en la actividad científica en todos los campos, entre los que se destacan la epidemiología, salud pública, virología, infectología, cuidados intensivos, inmunología, salud mental, bioética, ciencias económicas, sociales y ambientales, lo cual sin duda replantea la forma de entender los servicios de salud, la vida social y el cuidado del medio ambiente, una nueva realidad global.

La innovaciónen la economía

Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, considera que siempre cualquier crisis también trae cosas positivas, y desde el campo de la economía se puede destacar que se está dando un fomento muy grande de la transformación digital de las empresas y de los procesos sociales, pues estábamos acostumbrados a una economía mucho más pegada a lo que se llamaba la tercera revolución industrial, es decir, procesos físicos, servicios que se prestaban de manera presencial y estamos viendo la imperiosa necesidad de transformar al campo digital los procesos de producción, comercialización, etc, y ha llevado a fortalecer los sistemas de pagos online.

Por necesidad, explica Useche, las personas, empresas y familias están innovando para poder seguir adelante, por ejemplo, empresas que tenían modelos muy tradicionales están innovando con el apoyo de nuevas tecnologías o incluso empresas que se han visto en la necesidad de cambiar el enfoque de sus negocios

De las cosas positivas del teletrabajo está la reducción en algunos gastos como el transporte, alimentación y vestuario que contribuye de manera positiva a la productividad.

Herramientas tecnológicas

Mario Morales, analista y profesor titular de la Universidad Javeriana, considera que el principal factor positivo que ha tenido esta coyuntura (así no lo parezca) es poner de manifiesto la radiografía de la brecha de comunicación en el país, normalmente escuchábamos que estábamos cerca del primer mundo, que estábamos hiperconectados, pero realmente no es así. Yo lo miro por el lado positivo, porque los mismos gobiernos han podido acercarse a la real problemática de conectividad de la población colombiana.

Otro aspecto, explica el profesor de la Javeriana, esa alfabetización especial que decíamos tener no era tan cierta, de tener el dominio de las habilidades digitales, y es una radiografía que le permite al Gobierno y a las instituciones tomar medidas para acercarse a las poblaciones que no tienen esas competencias, en otras circunstancias se hubiera demorado mucho tiempo.

También se nota la apropiación sin distingo de edades, del uso de dispositivos y eso le hace bien a la academia, a la sociedad e incluso a los medios de comunicación. Las reuniones, las entrevistas y los contactos virtuales llegaron para quedarse.