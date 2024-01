“Aquí estuvo un demonio”: nuevo alcalde de Cartagena pidió a la Iglesia “exorcizar” su oficina

El año nuevo dio inicio a los empalmes y posesiones de los diferentes alcaldes y gobernadores electos del país. En este proceso político suele haber roces entre los mandatarios salientes y entrantes. Así ocurrió en la alcaldía de Cartagena con una inusual solicitud del nuevo mandatario.

Turbay Paz declaró que no trabajaría en un lugar donde “estuvo un demonio”, haciendo referencia al exmandatario.

El nuevo alcalde de Cartagena catalogó a Dau como un ser “malévolo y diabólico”, declarando que se niega a trabajar en el despacho municipal que considera contaminado por la presencia de un “demonio”.

“No hay forma de que entre a ese despacho, donde estuvo un demonio. Por ello le pido a la Iglesia Católica, y lo digo en serio, que haga un exorcismo”, declaró Turbay desde el Palacio de la Proclamación.

El alcalde solicitó al nuevo gobernador, Yamil Arana, trabajar temporalmente desde la sede alterna. “Por ahora voy a trabajar acá en el Palacio de la Proclamación, ya le pedí permiso al Gobernador Arana”, explicó Turbay desde la sede alterna de la Gobernación de Bolívar.

“Cuando requiera un salón, un espacio, sé que voy a contar con el apoyo de Arana. No hay forma de que pueda poner un pie en ese escenario (Aduana), hasta que la Iglesia Católica no me ayude”, dijo el mandatario de 52 años.

“Después de un gobierno de un personaje nefasto para la ciudad, un hombre malo, un hombre lleno de odios, un hombre que seguramente no practica una religión católica ni cristiana, entrar al despacho es un riesgo grande”, afirmó Turbay.

Es importante recordar que, tras su victoria en las elecciones del pasado 29 de octubre, Turbay Paz enfatizó la necesidad de unidad y reconciliación: “Pasemos la hoja y unámonos para avanzar. No lo haré solo, necesitamos de todos para que nuestra ciudad recupere su brillo y esplendor. Gobernaré para todos, sin odios ni resentimientos”, había declarado el ahora alcalde de la capital de Bolívar.

