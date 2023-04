"Aquí no se va a hacer lo que se hizo en Venezuela", Jota Pe Hernández tras polémica por la expropiación

Desde diferentes sectores continúan llegando cuestionamientos al Plan Nacional de Desarrollo que pretende, en uno de sus artículos, facultar a la Agencia de Tierras para expropiar en el término de 20 días.

El senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, se fue lanza en ristre contra esta propuesta, criticó al presidente Gustavo Petro y afirmó que no permitirá que en Colombia exista esa figura que en el pasado la hubo en Venezuela.

"Hoy los colombianos están alerta. Si algo le preocupaba al país es esa figura de la expropiación, esa misma que Gustavo Petro en campaña juró, ante una notaría, que no llevaría acabo. En el Plan Nacional de Desarrollo se habla de esa expropiación que no vamos a permitir en Colombia," afirmó el congresista santandereano, sosteniendo que no se puede permitir que esa facultad tome relevancia como en Venezuela.

En el video publicado en sus redes sociales, Hernández dijo que en el caso del vecino país, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro abusaron del poder para quitarle lo que "le pertenece al pueblo bajo un discurso de equidad social".

Según explicó el senador, esta figura permitiría al Alto Gobierno expropiar de forma exprés, en 20 días, en la cual el propietario si no acepta la oferta, entonces le quitarían su predio.

La defensa del Gobierno

Tras la lluvia de críticas a este artículo, que muchos comparan con las propuestas y acciones que tuvo el expresidente Hugo Chávez en Venezuela, el Gobierno Nacional salió al paso a las críticas.

El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos de un periodista a través de su cuenta de Twitter, y afirmó que con la iniciativa se busca corregir sentencias anteriores.

"Mi amigo Espinoza, si usted mira el artículo vigente en la ley 160 de 1994 que queremos corregir, observará que la ley habla de expropiar que es preciso lo que queremos corregir. Si no se hace, el procedimiento legal vigente es la expropiación (...) Si se lee la sentencia de la Corte Constitucional sobre baldíos expedida hace un mes, encontrará que ordena al gobierno aclarar cuales son los baldíos de la nación, el artículo trata de una reglamentación para cumplir la orden constitucional dada al gobierno y al Congreso", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.