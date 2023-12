Así avanza la búsqueda del presunto feminicida de Michel Dayana en Cali: un dato es clave para identificarlo

"Hemos realizado entrevistas a varias de las personas del barrio, incluso a familiares de Dayana. Nos dijo la hermana que una vez pasaron por allí y este señor como que las miró... No tenemos información, pero sí hubo un incidente donde el señor se refirió a ella. Pero lo que sí hemos podido averiguar es que se me encuentro un prontuario criminal por acceso carnal abusivo, es decir, menor de 14 años. Y bueno, eso es lo que lo figura como principal sospechoso y responsable de la muerte de Michel Dayana", afirmó Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali, en diálogos con Blu Radio.

“Le había dejado $2.000 como costumbre. Todos los días se los dejaba por debajo de la puerta porque yo me iba a trabajar muy temprano. Ese día le dejé los $2.000 y creo que no los vio, entonces cuando yo llego a la casa los dejo encima del mesón, entonces ella dice ‘esos 2.000 pesos son míos, regálemelos que voy a ir a comprar unos mecatos’, entonces le dije ‘hágale rápido porque tenemos que salir para que se bañe y se cambie’. Me dijo, ‘bueno, papi, no me demoro’, y esa fue la última vez que vi a mi hija”, afirmó el padre.

El macabro hallazgo

Tras percatarse que su hija no llegaba, Genaro González dio aviso a las autoridades y empezaron la búsqueda en el barrio.

Hasta un taller de mecánica llego el padre de la menor y en el baño halló sangre y posteriormente el cuerpo de su hija desmembrada. "Cuando yo entro a un baño que estaba cerrado yo le pego a una patada y lo abro, y veo que hay mucha sangre en el baño. Ahí comenzamos a requisar bien, estaban todas las paredes manchadas y había como los carros golpeados, como que fue una lucha porque ella luchó antes de que él le hiciera daño, luchó bastante con él, porque era una niña con mucha fuerza. Empecé a buscar en unos bultos de neumáticos, maletas, empecé a mover, estaba muy profundo y la Policía nos hizo salir para no contaminar la escena, pero donde yo estaba escarbando estaban las partes de mi hija".