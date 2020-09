Así avanzan los estudios de los medicamentos que serían alternativa contra el COVID-19

Hasta el momento, el único fármaco que ha mostrado ser eficaz en la disminución de mortalidad es la dexametasona.

Otro medicamento, que podría disminuir el tiempo de hospitalización es el remdesivir. En Colombia, el Invima no ha aprobado el registro sanitario para comercializarlo porque considera que aún no tiene suficiente evidencia como tratamiento.

No obstante, este medicamento junto con el interferón Beta hacen parte del estudio ‘Solidaridad’ de la OMS que se está desarrollando en el país con 220 pacientes.

“Esperamos que la próxima semana se tenga el análisis del segundo corte del estudio para saber si los medicamentos que se están probando se pueden incluir en la práctica usual o sencillamente no se consideran como una alternativa”, explicó el infectólogo Carlos Álvarez, coordinador nacional sobre estudios COVID-19 de la OMS.

Cabe resaltar que por ahora, no hay medicamentos para tratar pacientes con síntomas leves, pues las investigaciones realizadas no han demostrado que alguno pueda evitar complicaciones.

“Hay muchas investigaciones en curso de cientos de medicamentos debido a que en ensayos preliminares, en ratones o laboratorio, puede haber hipótesis, pero solo cuando se termine la investigación clínica podremos saber si realmente sirven o no como tratamiento”, señaló la farmacoepidemióloga Claudia Vaca.

A continuación, El País recopiló algunos de los medicamentos que están o han sido usados como tratamiento para COVID-19 y la eficacia que han demostrado.

Ivermectina, sin resultados concluyentes

La ivermectina todavía se encuentra en fase de estudio, incluso en Cali se está realizando el único ensayo clínico en el país con este antiparasitario que se prevé sea útil para la fase temprana de la enfermedad, es decir, evitar complicaciones.

“Hay que esperar los resultados, el estudio en Cali ya tienen más de 200 pacientes (en total se requieren 400), esperamos en un mes o mes y medio tener información, pero por el momento no está recomendada”, señaló el infectólogo Pío López, director del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica, donde se lleva a cabo el estudio.

Por su parte, Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, agregó: “Hay una serie de medicamentos que se están usando en la fase previa para evitar la hospitalización, la ivermectina podría ser una terapia prometedora, pero aún no se sabe, todavía hay ensayos que no son muy claros, no podemos decir que existe evidencia fuerte”.

Dexametasona, el de mejor desenlace

La dexametasona es el único medicamento que ha demostrado que logra reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19.

“Se han utilizado muchos esteroides, pero el único que ha mostrado eficacia y seguridad y un desenlace importante es el uso de dexametasona en dosis bajas, en pacientes que tiene cuadros graves o severos”, comentó Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías de Salud de Minsalud. Por su parte, Claudia Vaca, farmacoepidemióloga, precisó: “Con la dexametasona se hicieron grandes estudios en Reino Unido y en una revisión sistemática de la OMS mostró que los corticoides en paciente hospitalizados con soporte de oxígeno y respiratorio puede favorecer de manera relevante”.

El internista e infectólogo, Óscar Roa, explicó que este se pone “cuando el paciente entra en el periodo hiperinflamatorio; inhibe la cascada de la inflamación, sirve para que no se inflamen tanto los pulmones”.Esperanza con el Remdesivir

Uno de los antivirales que ha mostrado ciertos resultados prometedores en ensayos clínicos en hospitalizados es el Remdesivir.

Según los estudios, “ha demostrado que tiene efectos contra el SARS-CoV-2, hasta el momento disminuye el tiempo hospitalización cuatro días, es decir, si se iba a hospitalizar por 10 días, se hospitaliza seis”, afirmó José Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, Acin.En el país, solo está siendo utilizado dentro del ensayo ‘Solidaridad’.“Hace unos meses, la empresa Gilead (la que produce el fármaco) presentó la solicitud en el Invima del registro sanitario y fue evaluada; el Invima todavía no lo ha dado porque hasta el momento el medicamento no tiene suficiente evidencia de que sea seguro y eficaz para tratamiento COVID. Tan pronto haya esa evidencia, le da el registro sanitario y se podrá comercializar en el país”, manifestó Leonardo Arregocés, del Ministerio de Salud.

En estudio, Interferón Beta

El interferón es una sustancia que produce el organismo para protegerse de las infecciones.

En otras palabras, “los interferones son medicamentos biológicos que simulan o sustituyen unas sustancias internas que producimos y que son parte de la estrategia de defensa que tiene el organismo ante un ataque viral”, acotó la farmacoepidemióloga Claudia Vaca.

Asimismo, explicó que esta sustancia se puede producir por biotecnología que ayudan a reforzar esa capacidad de defensa del organismo, “bajo esa hipótesis en laboratorio y en ensayos pequeños pudieran sugerir ser preventivos o evitar complicaciones de la enfermedad, pero los ensayos grandes en Estados Unidos, Inglaterra, no ha mostrado resultados. Hasta que conozcamos las diferencias en las dosis, administración y resultados finales, no podemos decir que funciona”, precisó.

El interferon Beta 1 A aún está en investigación, incluso actualmente hace parte del estudio ‘Solidaridad’.

Los que ya se descartaron

La hidroxicloroquina, lopinavir / ritonavir (kaletra) y azitromicina fueron retirados como tratamientos para COVID-19 porque “era más la toxicidad que el beneficio”.

Aunque fue ampliamente usado al inicio debido a resultados preliminares, “cuando ya se hicieron los ensayos grandes, completos, con más pacientes y con más tiempo de seguimiento se logró establecer que no presentaban beneficios relevantes, no era mejor que la terapia convencional de oxígeno o de manejo de analgésico. Al mostrar que no hay una ventaja no tiene sentido mantenerla en uso”, destacó la profesional Vaca.En cambio, sí pudiera ser más riesgoso porque presentar complicaciones cardíacas.

El infectólogo Pío López, añadió: “los estudios grandes con la hidroxicloroquina y la azitromicina no mostraron efectividad, no tuvo suficiente peso para soportar su uso. Tiene algunos efectos sobre el corazón, quienes tienen una patología cardíaca puede ser peor”, resaltó.

Tocilizumab, falta evidenciaDentro de un grupo de medicamentos que pueden tener lugar valioso en el manejo de covid se encuentra el anticuerpo monoclonal Tocilizumab, sin embargo, aún no ha demostrado un efecto benéfico para ser parte del esquema del tratamiento.

“La American Journal Of Infection Control y algunas guías están de acuerdo en el uso de este medicamento que disminuye la respuesta inflamatoria. Pero el paciente tiene que tener unas características, no debe tener infecciones, ni tuberculosis, tampoco debe ser inmunocomprometido”, aclaró el especialista Oscar Roa.

Entre tanto, el doctor Pío López, explicó que Tocilizumab “es un inhibidor de la interleucina-6 , que son culpables de los síntomas inflamatorios que presenta el paciente, por lo tanto este medicamento es una bloqueador de la interleucina-6 , pero inicialmente se mostró que tenía una buena actividad por estudios previos, pero ya no se recomienda el uso para tratamiento del COVID-19”.