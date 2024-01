Así es la polémica casa alquilada en Davos en $4.500 millones; Petro dio detalles al visitarla este martes

La casa que el gobierno de Gustavo Petro alquiló en Davos, Suiza, para promocionar la marca país en el Foro Económico Mundial sigue generando controversia y diversas críticas no solo por su alto costo, sino también por la retribución que el presidente dice que tendrá para el país.

El jefe de Estado, quien arribó en la mañana de este martes a Davos, defendió antes de partir de Guatemala el lunes que no se trata de un lugar alquilado para que él y su comitiva se hospeden, sino para que se promocione la inversión y el turismo en Colombia.

Sin embargo, al revelarse que el alquiler de la vivienda solo entre el 15 y el 19 de enero le costó al país un millón de francos suizos, unos 4.588 millones de pesos, se desató toda una polémica y desde el gobierno entregaron detalles para defender la millonaria inversión en esta iniciativa.

En medio de la polémica, el presidente arribó a esta casa y actuó como su escudero asegurando que “uno de los debates que nos hacían en Bogotá es por qué esto vale tan caro y es porque Davos tiene una altísima rentabilidad por metro cuadrado”.

Además, sobre esta casa se conoció que está ubicada en la calle principal de Davos, su fachada fue adecuada para ilustrar los océanos colombianos, tiene un espacio de poco más de 50 metros cuadrados y su montaje estuvo a cargo del Ministerio de Comercio y de Procolombia.

A esto se le suma que la vivienda fue adaptada con varios espacios en los que se promociona la cultura y productos de origen colombiano como el café y hay un tradicional vehículo Jeep para representar la cultura cafetera del país bajo la campaña “Colombia, el país de la belleza”.

Algo que llama la atención es que el gobierno colombiano quiso pisar fuerte para promocionar al país, pues fue la única nación del continente americano que hizo esta millonaria inversión, ya que no hay casas adaptadas de este estilo de Estados Unidos, Brasil o México.

También desató polémica por la presencia de la marca española de café Supracafé en esta casa que promociona productos nacional. Al respecto, se aclaró que esta empresa está trabajando en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros y vende café de origen del departamento del Cauca.

Y uno de los asuntos que desató polémica fue la supuesta ventana que representaría para el país esta presencia en Davos, pues el presidente Petro defendió que las visitas a esta casa serían multitudinarias y publicó un video en el que habló de “decenas de miles de personas” que miran la campaña, aunque en las imágenes se veían unas cuantas caminando por las calles de esta ciudad suiza.

Entre quienes cuestionaron esta iniciativa sobresalió el exministro de Comercio y expresidente de Procolombia, Luis Guillermo Plata, quien aseguró en sus redes sociales que la “casa Colombia” es costosa e inútil en el marco del Foro Económico Mundial.

“Conozco bien Davos; tener una ‘casa Colombia’ es inútil y costoso. Solo irán colombianos y, si acaso, alguno que otro latinoamericano. La actividad sucede en el centro de convenciones y sus alrededores, en citas concertadas. Nadie importante sale de allí para ir a verse con Petro”, aseguró Plata.

Por su parte, el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, también cuestionó la millonaria inversión y señaló que el Foro Económico Mundial no es una feria turística, por lo que planteó que podría tratarse de un gasto inútil.

“Los que asisten a Davos son banqueros que van presurosos de sus alojamientos a los sitios de reunión a varios grados bajo cero y, a menudo, bajo la nieve. No creo que paren a hacer turismo en una casa promocional de Colombia así cueste su arriendo 4.500 millones de pesos. No es una feria turística. Me suena que es un gasto inútil”, dijo el exministro Restrepo.

A estas críticas les hizo frente la gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno de Procolombia, María Antonia Pardo, quien defendió la millonaria inversión aclarando que al interior del centro de convenciones donde se realizar el Foro no es posible tener stands de los países.

“No se trata de una feria. Como el acceso a ese lugar es tan limitado, tan exclusivo, lo que hacen los países para promocionarse durante el evento y que más gente pueda ver la oferta país, es alquilar locales que para esta época sus dueños desocupan y ponen a disposición de quienes los desean alquilar con fines de promoción. Allí, en esos locales de los que les hablo se montan ‘casas’ que terminan siendo una muestra del país que la rentó”, aseguró Pardo.