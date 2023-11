$!Así está la puja en la Alianza Verde para seguir siendo Gobierno o declararse en la independencia

Desde las 3:00 de la tarde los militantes de la Alianza Verde sostendrán una reunión en la cual definirán si siguen siendo miembros de la bancada de Gobierno o si por el contrario pasan a la independencia, debido a las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien cuestionó las decisiones legislativas de esta colectividad.

Hoy tenemos reunión del Partido Verde para definir la posición frente al Gobierno Nacional. Mi posición es clara: independencia. No tengo, no he tenido y no me interesa tener ni un puesto ni un contrato y me pueden investigar lo que quieran", afirmó el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño.

Justamente en la Cámara de Representantes las cosas parecen estar más claras para la reunión de esta tarde. Los congresistas Carolina Giraldo, Alejandro García, Elkin Rodolfo Ospina, Juan Diego Muñoz, Cathy Juviano, Katherine Miranda y Cristian Avendaño piden 'saltar' del oficialismo a la independencia en el Legislativo.