$!Así fueron las reuniones de Juan Fernando Petro con los extraditables de La Picota para buscar 1.5 millones de votos

En 2022, cuando el presidente Gustavo Petro estaba en plena campaña electoral, su hermano, Juan Fernando Petro, llegó hasta los pabellones de la Cárcel La Picota de Bogotá, donde estaban recluidos 'los capos de capos' y conversaron, según reveló en su momento la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, sobre la posibilidad de la no extradición si el candidato del Pacto Histórico llegaba a la Presidencia de la República.

Las polémicas reuniones, que también estuvieron acompañadas por la hoy senadora cercana al petrismo, Piedad Córdoba, vuelven a tomar relevancia toda vez que el mismo Juan Fernando Petro confesó en el programa 'Los Informantes', de Caracol Televisión, que gracias a dichos encuentros Gustavo Petro logró recibir más de 1.5 millones de votos en las elecciones.

Además: Atención: Diálogos con ‘narcos’ y grupos armados le sumaron 1.5 millones de votos a Petro, según su hermano

"El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que (Álvaro) Uribe entendió, él lo dijo: 'Me parece raro que en lugares donde (Gustavo) Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente'. Nosotros vimos que entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo (Petro) obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes (...) con ese millón y pico de votos fue que ganó", dijo Juan Fernando a 'Los Informantes'.

Las reuniones con los extraditables se habrían dado en varias regiones de Colombia. Pero los casos de La Picota son los más recordados, pues Piedad Córdoba, entonces candidata al Senado, se reunió con 'pesos pesados' del narcotráfico.

Córdoba no solo se habría encontrado en los pabellones con su hermano, Álvaro Córdoba, quien ya fue extraditado a Estados Unidos, sino que también se habría reunido con José Leonardo Muñoz Martínez, alias 'Douglas', exjefe de la Oficina de Envigado; Francisco Javier Zuluaga, alias 'Gordolindo'; Juan José Valencia, alias 'Andrea' y con John Freddy Zapata, alias 'Messi', del Clan del Golfo.

También le puede interesar: Piedad Córdoba y las visitas a extraditables de La Picota de Bogotá

En una visita que la entonces candidata al Senado hizo a La Picota, se reunió con Juan Carlos Cuesta Córdoba, conocido como 'Gordo Rufla', capturado en 2021 por vínculos con el narcotráfico.