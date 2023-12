Así hallaron el cuerpo desmembrado de Michel Dayana González: Su padre narró los hechos

De acuerdo con nuevos informes de las autoridades, el testimonio de su padre y algunos de los vecinos en la zona, Michel Dayana desapareció en horas de la noche el pasado 7 de diciembre mientras fue hasta la tienda a comprar unos dulces.

“Le había dejado $2.000 pesos como costumbre, todos los días se los dejaba por debajo de la puerta porque yo me iba a trabajar muy temprano”, sostuvo Genaro González, padre de la menor.

El progenitor explicó que “ese día le dejé los 2.000 pesos y creo que no los vio, entonces cuando yo llego a la casa, veo que los dejó encima del mesón; entonces ella dice ‘esos 2.000 pesos son míos, regálemelos que voy a ir a comprar unos mecatos’, entonces le dije ‘hágale rápido porque tenemos que salir para que se bañe y se cambie’. Me dijo, ‘bueno, papi, no me demoro’, y esa fue la última vez que vi a mi hija”, señaló.

Pasaron las horas y el papá se quedó esperando a Michel Dayana, la menor de cinco hermanos. No volvió a la vivienda.

De inmediato alertó a algunos de sus vecinos en el barrio y le contó a las autoridades para que recurrieran a las grabaciones de las cámaras de seguridad en el barrio y así establecer a dónde pudo haber ido.

Y así fue como lograron establecer que la menor antes de llegar a la tienda pasó por la casa de una familia que encendía sus velitas, saludó, y siguió derecho, hasta que después se la ve ingresando al taller, de donde nunca más salió.

Al día siguiente, acuden hasta el lugar para emprender una búsqueda exhaustiva hasta dar con Michel Dayana. Pero antes le preguntaron a los empleados que estaban allí si la habrían visto, pero dijeron que no, aunque sí señalaron haber encontrado manchas de sangre en el piso cuando entraron y algunos carros golpeados.

Después de que don Generado escucha lo que tienen para decirle los mecánicos, se inquieta aún más y no espera a que la Policía empiece a buscar.

“Cuando yo entro a un baño que estaba cerrado, yo le pego a una patada y lo abro, y veo que hay mucha sangre en el baño. Ahí comenzamos a requisar bien, estaban todas las paredes manchadas y había como los carros golpeados, como que fue una lucha porque ella luchó antes de que él le hiciera daño, luchó bastante con él, porque era una niña con mucha fuerza. Empecé a buscar en unos bultos de neumáticos, maletas, empecé a mover, estaba muy profundo y la Policía nos hizo salir para no contaminar la escena, pero donde yo estaba escarbando estaban las partes de mi hija”, detalló el padre de la menor.

El cuerpo desmembrado fue encontrado entre una maleta y una caneca de basura, hallazgo que llevó a las autoridades a ponerse en contacto con los dueños del taller, para interrogarlos. Con lo cual lograron establecer que la única persona que había estado ese día y a esa hora en el lugar era Echeverry Orozco, quien habría alcanzado a huir horas después de cometer su crimen en una motocicleta que había en el recinto, información que también fue confirmada por la empresa a través de un comunicado.

A la fecha, no ha sido posible dar con su captura, por lo cual, la Alcaldía de Cali está ofreciendo una recompensa de hasta $100 millones de pesos, para quien brinde información que consiga detener a este Harold Andrés Echeverry Orozco, de quien se ha podido establecer, ya había sido detenido en el pasado por haber abusado sexualmente de otra menor.

Información tomada textualmente de El Colombiano.