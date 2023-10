Así identificaron a Ivonne Rubio, colombiana víctima mortal de ataque de Hamás durante festival de música en Israel

Desde el pasado 7 de octubre, la Cancillería colombiana había reportado la desaparición de la pareja tras el ataque sorpresa del grupo terrorista. Durante ese festival en el sur de Israel fueron hallados alrededor de 260 cuerpos sin vida luego de que Hamás comenzara a lanzar misiles y disparos en medio de la fiesta.

“El sábado a las siete y cuatro de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, narró Julio Rubio, padre de Ivonne a Caracol Radio.

Según una amiga de la pareja, Ivonne murió en el búnker en el que se escondieron. Sin embargo, todavía no están claros todos los detalles de la muerte. “Es muy triste, los conocí de cerca y hace un momento les informaron que la niña estaba muerta. Ellos pusieron un comunicado y nos informaron”, dijo María Aristizábal, amiga de la pareja.

En el comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias por el fallecimiento de la connacional y las extendió a su familia y amigos.

“La Embajada y su sección consular en Tel Aviv seguirán en permanente contacto con la familia, con quienes coordinarán los pasos a seguir en medio de estas trágicas circunstancias”, señalaron.