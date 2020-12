Así serán las restricciones para la celebración de fin de año en Colombia

Para año nuevo, Cali tendrá ley seca desde las 5:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 5:00 p.m. del dos de enero de 2021. El alcalde Jorge Iván Ospina decretó el cierre del Río Pance entre las 6:00 a.m. del 31 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del día cuatro de enero de 2021 con el fin de evitar las tradicionales reuniones de fin de año en dicho lugar.

En las subregiones del Urabá, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Norte y Nordeste del departamento de Antioquia el toque de queda empezó a regir el 22 de diciembre e irá hasta el domingo tres de enero, entre las 00:00 horas y las 6:00 a.m.

En Medellín y en las subregiones del Valle de Aburrá, Suroeste, Occidente y Oriente del departamento de Antioquia, habrá toque de queda de forma continua desde el 31 de diciembre a las 8:00 p.m hasta las 6:00 a.m. del sábado dos de enero del 2021. El domingo tres de enero el toque de queda irá desde las 00:00 horas hasta las 6:00 a.m.

La capital no tendrá toque de queda durante el 31 de diciembre y el primero de enero, pero sí tendrá ley seca y restricción total del consumo de alcohol entre las 00:00 horas del jueves 31 de diciembre hasta las 11:59 p.m. del día viernes primero de enero. En Bogotá, entonces, no se permitirá el expendio ni consumo de licor en ningún establecimiento de comercio, ni se permitirá la venta de bebidas alcohólicas a domicilio.

Ospina prohibió también la tradicional verbena popular que se realiza el primero de enero en Ulpiano, en la comuna 13 de Cali. Está prohibido además cualquier evento o reunión en el espacio público.

En los demás municipios del Valle, el toque de queda y la ley seca irá entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. La medida se decretó desde el 25 de diciembre y operará hasta el cuatro de enero. El Valle tiene también pico y cédula.

Ibagué y Tolima:

Ibagué tendrá un toque de queda total que irá desde las 8:00 p.m. de este miércoles 30 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del dos de enero.

El resto del Tolima, que se mantiene en alerta por el alto número de contagios y ocupación de UCI, tendrá toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., medida que rige desde el 20 de diciembre e irá hasta el dos de enero.

Bucaramanga y Santander:

Bucaramanga tendrá pico y cédula par e impar entre este 30 de diciembre y hasta el próximo 16 de enero. El pico y cédula restringe de forma total la circulación por lugares públicos de las personas a quienes se aplica la restricción.

Por eso, la Alcaldía estableció algunas excepciones para que puedan salir personas que se dirigen a restaurantes, bares, hoteles, iglesias, entre algunos otros, cuando presenten comprobante de reserva o cita previa.

Bucaramanga decretó también toque de queda y ley seca. Las medidas aplicarán desde este 31 de diciembre hasta el dos de enero, entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Después del dos de enero, habrá solo toque de queda, que irá hasta el 16 de enero, entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Para el puente de reyes habrá nuevamente ley seca y toque de queda, esta vez por 81 horas continuas, desde las 9:00 p.m, del viernes ocho de enero hasta las 6:00 a.m. del martes 12 de enero.

En el resto de Santander, el pico y cédula aplica solo para establecimientos, oficinas, entre otros, y no es una restricción total a la movilidad. El toque de queda en el departamento también irá entre las 9:00 a.m. y las 6:00 a.m. en los días del 31 de diciembre al dos de enero.

Cúcuta y Norte de Santander:

En el departamento, que vive un momento crítico en la pandemia del covid-19, habrá toque de queda total entre el primero y el tres de enero de 2021. Para el 31 de diciembre y los días siguientes al tres de enero, el toque de queda irá hasta el ocho de enero, entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente.

El consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos está prohibido desde las seis de la tarde hasta las cinco de la mañana del día siguiente.

Otros departamentos que también decretaron toque de queda fueron Atlántico; Boyacá y La Guajira, que también cuentan con ley seca; Meta; Quindío y Risaralda.