"Aspectos de violencia" no serán parte del proceso penal de 'Otoniel' en EE.UU., según su abogado

En diálogo con Caracol Radio, el abogado de alias Otoniel, Arturo Virgilio Hernández, contó que la segunda audiencia se fijó para el próximo 2 de junio.

Este jueves, la jueza federal Vera M. Scalon le leyó a Dairo Antonio Úsuga los cargos que pesan en su contra: empresa criminal continuada, conspiración para manufactura y distribución de cocaína y uso de armas para el tráfico de droga.

Este último no estaría incluido en los términos de la extradición del colombiano. Así lo indicó la Fiscalía en medio de la reciente audiencia.

Sin embargo, si 'Otoniel' es declarado culpable únicamente por el primer cargo, la condena ya sería de cadena perpetua.

Por su parte, la defensa de Úsuga sostuvo que "los aspectos de la violencia que alegan no van a formar parte del proceso penal en Estados Unidos".

"Me agradó el no reconocimiento que hizo la Fiscalía, no van a ser válidos en el proceso penal de este caso en particular", dijo a medios de comunicación después de la audiencia.

Sobre el futuro del proceso, el abogado Hernández explicó que "va a haber una audiencia el día 2 de junio, delante de la jueza superior Dora Lizette Irizarry para marcar una fecha de juicio. Me imagino que será para el año que viene, pero es especulativo de parte mía. Pero ahí se va a definir el rumbo del caso".