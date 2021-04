Atención turistas: Estas son las medidas de bioseguridad que regirán en Cartagena

Después de varios días de espera e incertidumbre por parte de la ciudadanía, la Alcaldía de Cartagena dio a conocer, a través del Decreto 0406, las medidas que regirán en la ciudad para controlar y mitigar el impacto de la tercera ola del COVID-19.

Si bien en algunas capitales del país se adoptaron medidas estrictas como toque de queda total para este fin de semana y pico y cédula para poder circular en las calles, en Cartagena no se ordenaron restricciones drásticas como estaban siendo requeridas por el gremio médico y por una parte de la población.

Según la Alcaldía, las normas establecidas, que regirán desde mañana hasta el próximo 22 de abril, fueron tomadas de acuerdo al comportamiento epidemiológico del virus en la ciudad, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y acatando las recomendaciones del Gobierno Nacional.

Medidas

- Toque de queda

Si bien actualmente ya rige un toque de queda en la ciudad, con este nuevo decreto la medida comenzará dos horas antes.

De domingo a jueves la medida regirá desde las 10:00 p.m., hasta las 5:00 a.m., de cada día, mientras que de viernes a sábado será desde la medianoche (12 a.m.) hasta las 5:00 a.m. de cada día.

- Uso de playas

En el Decreto 0406 se limitó el uso de las playas a una sola jornada, que será desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m. Anteriormente, los balnearios estaban abiertos desde las 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m.

Es de recordar que las playas bioseguras habilitadas se encuentran ubicadas en el sector turístico de Bocagrande (5 tramos); en Marbella (4 tramos); El Laguito (1 tramo), Castillogrande (1 tramo) y El Cabrero (1 tramo)

En el corregimiento de La Boquilla se cuenta con un tramo, denominado Playa Azul, y otro en Playa Blanca. Este último, con capacidad para albergar hasta 1.000 bañistas.

Los cartageneros y turistas que quieren ir a la playa y bañarse en el mar deben ingresar a la página web http://reservadeplayas.cartagena.gov.co, y hacer la reserva de un módulo bioseguro.

Al respecto, María Claudia Peñas, asesora para la Reactivación Económica de Cartagena, explicó que las personas que ya tenían reservas para visitar las playas en la tarde de los próximos 14 días deben volver a hacer el proceso, teniendo en cuenta que este horario ya no está permitido.

Otras medidas

- Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes en el interior de tiendas, refresquerías, terrazas, billares, galleras, clubes y corporaciones sociales, estancos y/o licoreras. No se prohíbe la venta, distribución o expendio de bebidas alcohólicas.

- Prohibir en toda Cartagena, especialmente en la Zona Norte y Zona Insular, la realización de cualquier tipo de espectáculo público y/o eventos de fiestas electrónicas y de cualquier otro tipo, en playas y espacios públicos; así mismo se prohíbe la utilización de Pick-up, o de cualquier otra clase de artefacto de amplificación sonora que genere alteraciones a la tranquilidad y convivencia ciudadana.

Controles

Los organismos de seguridad, autoridades del Gobierno Distrital y la Policía Nacional deberán realizar los operativos de control para verificar el cumplimiento de las medidas. Procederán a aplicar las medidas correctivas de su competencia.

La violación e inobservancia de las medidas darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal, las normas de convivencia ciudadana de la Ley 1801 de 2016, en especial el parágrafo 2 del artículo 35 por violación del numeral 5 de este, y a las multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.2.1 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, o la norma que sustituya modifique o derogue.

También se considera pico y cédula

La Alcaldía de Cartagena manifestó que estas medidas son susceptibles de cambios y no se descarta la implementación del pico y cédula, lo cual, dependerá del comportamiento y responsabilidad que tengan los ciudadanos en los próximos días.

La administración Dau recordó a propios y visitantes a no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad, especialmente el uso del tapabocas, evitar las aglomeraciones y el lavado constante de manos.