Atleta Olímpico colombiano fue víctima de robo en Bogotá

“Me acaban de robar mi moto. A todos pido ayuda para que me ayuden a encontrar mi moto Yamaha R15 2014 V2 Blanca roja placa IZC37D, me encontraba en mi apartamento en el barrio La Estrada en Bogotá hace 30 minutos y en frente de él estaba parqueada mi moto. Cuando salí 15 minutos después ya no estaba y me informa otro motociclista que posiblemente los ladrones estaban en un Spark Rojo”, escribió el atleta olímpico en su cuenta de Twitter.

Montaña terminó en el puesto 11 de los 50 km marcha con un tiempo de 3:53:50 segundos y registró la mejor marca de su temporada.

Este hecho se suma al problema de seguridad que tiene Bogotá y por el que el ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, anunciaron la activación de 1.500 policías, para recuperar el control de la ciudad.