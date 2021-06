Nelson Alarcón, ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, indicó que la razón principal para levantarse de la mesa es que el gobierno no quería refrendar lo discutido en la mesa de diálogo. A su juicio la voluntad de diálogo del comité continúa intacta y este impase aún no puede considerarse como un rompimiento definitivo. “Es una suspensión. Con lo que esperamos que el gobierno recapacite y que pare la barbarie, todos los días nos están asesinando a nuestros jóvenes y el gobierno no dice nada frente a este tema”, comentó Alarcón.

Así mismo, aseguró que “siempre hemos estado dispuestos al diálogo y a la concertación y a la negociación desde el 2019 en el marco del paro del 21 de noviembre. Siempre hemos insistido que hay que buscar las soluciones de este conflicto nacional a través del diálogo y seguiremos dispuestos, sin trabas, dilaciones y talanqueras. Realmente buscando las soluciones de fondo como corresponde”.

Al ser cuestionado por la llamada ‘Toma de Bogotá’, el ejecutivo de Fecode dijo que “no se trata de una toma, lo que hay es una gran movilización no solo en Bogotá sino en todo el país y a lo cual llamamos a movilizarnos masivamente este miércoles 9 de junio. A su vez nos concentraremos en el Hotel Tequendama porque allí de 3 a 4 la CIDH atenderá al Comité Nacional de Paro y nosotros radicaremos los preacuerdos en los que el Gobierno se echó para atrás frente al tema de las garantías al legítimo derecho a la protesta social y además expondremos la difícil situación por la que pasa el país”.