$!Aún no se concreta la nueva imputación a Luis Fernando Andrade en el Caso Odebrecht

Luego de que el fiscal Florencio Mosquera imputó el 20 de septiembre al expresidente de la ANI, la jueza 21 de garantías, Mary Alexandra Castillo, suspendió la audiencia para que la defensa de las nueve personas señaladas pudiera entender mejor los cargos y, así, junto al Ministerio Público, pudiese pronunciarse al respecto este martes.

Sin embargo, las solicitudes de aclaraciones, que intentaron rebatir casi la totalidad de la imputación, alargaron la diligencia y llevaron a que Mosquera pidiese una nueva suspensión. “No estamos en el caso Odebrecht”, dijo uno de los abogados; “¿la irregularidad de mi defendido fue guardar silencio en una reunión?”, cuestionó otro; “no son claras las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, señaló la abogada de Andrade, y así sucesivamente la bancada de la defensa se pronunció para oponerse a las sindicaciones de la Fiscalía.

La idea principal de los reparos era que el fiscal Mosquera no había determinado concretamente qué acciones derivaron en las irregularidades contractuales de la Ruta del Sol III o en el enriquecimiento ilícito de un particular. Mosquera, al tomar nota luego de casi tres horas de audiencia, le pidió a la jueza Castillo agendar una nueva fecha para responder sus inquietudes.

La togada dedicó más de treinta minutos para decidir, dado que varios de los presentes tenían asuntos personales que atender, como viajes o una boda, además de otras audiencias programadas previamente. En ese sentido, se determinó que el sábado, 30 de septiembre, la Fiscalía tendrá la palabra, para que luego la jueza de garantías decida si la imputación se acogió a los requisitos legales o no y, finalmente, le pregunte a los imputados si se aceptan los cargos leídos por el ente investigador.

La imputación que tiene nuevamente en líos a Andrade

La semana pasada, el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade recibió una nueva imputación de la Fiscalía. Esta vez, además de enfrentar un juicio por presuntamente ser parte de un entramado de corrupción en la adjudicación de contratos de la Ruta del Sol 2, que involucra a Odebrecht y al grupo Aval, se le señala por presuntamente participar en la contratación ilícita de un puente en la Ruta del Sol 3.

El fiscal Florencio Mosquera imputó a Andrade, a siete de sus subalternos y a un interventor, ante la jueza 21 de garantías, Mary Alexandra Castillo. El ente acusador les reprocha haber garantizado que se añadiera el otrosí 5 al contrato de concesión 007 de 2010, con el que se sumaba un segundo puente sobre el río Magdalena en la vía Plato (Magdalena) - Zambrano (Bolívar).

De acuerdo con la Fiscalía, ese segundo puente no existía en el objeto original del contrato del tercer tramo de la Ruta del Sol. De hecho, el contrato 007 contenía un anexo que expresamente descartaba su construcción, además de que una interventoría inicial recomendaba no realizarlo debido a que no estaba contemplado en el convenio madre.

En caso de construirse, dijo el fiscal Mosquera, de todos modos Andrade y sus empleados no tuvieron en cuenta que debía adelantarse un nuevo proceso de licitación que contara con al menos tres empresas que ofrecieran sus servicios para desarrollar estudios, planes y diseños. Es decir, según las normas contractuales, un otrosí no era suficiente para añadir un proyecto de ese estilo, pero los exfuncionarios de la ANI, supuestamente teniendo conocimiento de esa inconveniencia, tramitaron el documento.