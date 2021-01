Visitar las playas de Cartagena siempre es uno de los planes preferidos de nativos y turistas, por ello el gobierno de William Dau le sigue apostando a la reapertura del sector turismo de forma biosegura.

A través del Decreto 1658 del 31 de diciembre, la Alcaldía de Cartagena autorizó la reapertura gradual de 10 nuevos tramos de playas en la ciudad, “con sujeción a los protocolos de bioseguridad aplicables en el marco de la emergencia sanitaria, conservando el distanciamiento social y evitando las aglomeraciones para evitar el contagio y la propagación del virus”.

Lea también: 'Pacto por la vida' pide declarar cuarentenas territoriales obligatorias

El Laguito: con capacidad para 63 módulos sociofamiliares y 19 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 378 usuarios, 19 vendedores, 1 salvavidas y 10 operadores de playa.

Castillogrande tramo 1: con capacidad para 140 módulos sociofamiliares y 42 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 840 usuarios, 42 vendedores, 1 salvavidas y 10 operadores de playa.

El Cabrero tramo 1: con capacidad para 75 módulos sociofamiliares y 23 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 450 usuarios, 23 vendedores, 1 salvavidas y 10 operadores de playa.

El Cabrero tramo 2: con capacidad para 75 módulos sociofamiliares y 23 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 450 usuarios, 23 vendedores y 10 operadores de playa.

Marbella tramo 2: con capacidad para 74 módulos sociofamiliares y con un aforo de 444 usuarios, 1 salvavidas y 10 operadores de playa.

Marbella tramo 3: con capacidad para 101 módulos sociofamiliares y 30 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 606 usuarios, 30 vendedores, 1 salvavidas y 10 operadores de playa.

Marbella tramo 4: con capacidad para 84 módulos sociofamiliares y 25 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 504 usuarios, 25 vendedores, 1 salvavidas y 10 operadores de playa.

Cholón- Barú: con capacidad para 19 módulos sociofamiliares y 6 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 114 usuarios, 6 vendedores y 10 operadores de playa.

Isla Múcura - San Bernando: con capacidad para 9 módulos sociofamiliares y 3 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 198 usuarios, 3 vendedores y 10 operadores de playa.

Isla Tintipán - San Bernando: con capacidad para 28 módulos sociofamiliares y 9 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 352 usuarios, 9 vendedores y 10 operadores de playa.

Así es la reapertura

El acceso al lugar será con reserva, similar a como se ha implementado en los balnearios habilitados en Bocagrande, La Boquilla y Playa Blanca. Las personas deberán ingresar al link reservadeplayas.cartagena.gov.co, donde seleccionará el día que irá al balneario y registrará a cada una de las personas que lo acompañarán (máximo 6).

El horario de disfrute de bañistas será de 9:00 a.m. a 12:00 y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., mientras que el horario de desinfección del mobiliario de playa será de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 12:00 a 1:00 p.m.

Le puede interesar: Así avanza primer día de cuarentena estricta en tres localidades de Bogotá

En el Decreto 1658 se estableció que en los diferentes tramos de playas autorizados está prohibido el ingreso de bebidas y alimentos; el expendio y consumo de bebidas alcohólicas; fumar; caminar en la playa sin el uso del tapaboca; alquiler de equipos para la actividad de careteo o snorkeling, jetsky, donas o gusanos; pernoctar; y el ingreso de animales, se exceptúan de esta medida los animales de compañía debidamente acreditados.

Autorizadas pero no abiertas

María Claudia Peñas, asesora para la Reactivación Económica del Distrito, aclaró que si bien estas 10 playas ya están aprobadas por espacio técnico de acuerdo a la Dirección General Marítima, Dimar, no están abiertas al público hasta que tengan el protocolo aprobado y el mobiliario de bioseguridad instalado.

La funcionaria indicó que en este momento, gracias a la donación de Esenttia, están avanzando en la montaje de los elementos en Marbella y Cabrero.

Además: El 2020 fue uno de los años más violentos de las últimas décadas: Procurador

“Ni Castillogrande, El Laguito, Marbella ni el Cabrero aún están abiertos para los bañistas. Hasta ahora los únicos que cuentan con protocolo aprobado es Múcura y Tintipán, donde la misma comunidad instaló los elementos siguiendo los lineamentos del Ministerio de Salud y la Alcaldía, solo están a la espera de habilitar su acceso en la plataforma de reservas”, precisó Peñas.

Respecto a Cholón, donde aún sigue restringido el desembarco de pasajeros, los prestadores de servicios podrán aproximarse a la zona autorizada para el fondeo (31 embarcaciones permitidas).

Es de precisar que la autorización para la reapertura de estas playas se da en medio de las críticas a los controles que hacen las autoridades a los balnearios habilitados hasta ahora.

Incluso, el pasado 3 de enero la misma Capitanía de Puerto de Cartagena manifestó “es preocupante al alta afluencia de visitantes a las playas, lugares donde se evidencia el escaso control e incumplimiento de las medidas de bioseguridad, acorde con el protocolo exigido por el Ministerio de Salud”.

Además de que en el primer fin de semana de enero varios turistas y nativos se bañaban en las playas de El Laguito, Castillogrande, Marbella y en sectores de Bocagrande no permitidos.