Avanza remoción de derrumbe en Copacabana, Antioquia: podría haber personas atrapadas

El funcionario reveló que, gracias al apoyo de los caninos, se tienen una zonas delimitadas en donde, se supone, podría haber personas. Sin embargo, la información todavía está por confirmarse y no se sabe con certeza si, en efecto, algún vehículo quedó atrapado bajo la tierra. “Esperamos que no haya personas atrapadas”, sentenció Gómez.

El funcionario añadió que el movimiento en masa se debió a las constantes lluvias que sobre ese sector cayeron durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. En particular, el deslizamiento de tierra se presentó en el kilómetro 8 + 500, en un sector urbano conocido como El Vivero. En total, unos 10.00 metros cúbicos de tierra cayeron sobre la vía, taponándola.

Héctor Augusto Monsalve, alcalde de Copacabana, dijo que la movilidad del municipio está “totalmente colapsada”. Dijo que las afectaciones a la movilidad han sido tanto en la vía principal hacia la Costa como dentro del casco urbano. Por eso, llamó a los ciudadanos a que no utilicen sus carros particulares si no es estrictamente necesario. “Ya estamos haciendo las tareas que nos corresponden y pedimos a la comunidad que nos tenga paciencia y no utilice el carro particular”, insistió el mandatario.

El alcalde explicó que la remoción de tierra ha sido lenta porque están alertados de que debajo puede haber vidas humanas. Entonces, el trabajo debe hacerse con sumo cuidando.