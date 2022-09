$!Bandas internacionales, ¿responsables de los crímenes en Bogotá? | Análisis

Además, señala que no están claros los móviles y que se puede estar sobreestimando el poder de ‘el Niño’ Guerrero.

Sin embargo, la Directora del Observatorio de Prisiones argumenta que es posible que se esté “sobredimensionando” el actuar de “El Tren de Aragua” porque aunque delinquen desde las cárceles y extorsionan, estos hechos “tan sanguinarios y dantescos no se han visto en Venezuela”.

Advertencia de la Defensoría del Pueblo

El experto señala que hay zonas de Bogotá que están controladas por diferentes estructuras armadas contra las cuales la Policía y el Distrito no tienen la capacidad de combatir, lo que termina debordando “todo tipo de lógicas” en términos de orden y convivencia.

Así mismo, este tipo de violencia, que incluye personas descuartizadas y abandonadas en bolsas de basura en las calles, y en la mayoría de los casos responde a una guerra entre bandas por ajustes de cuentas, sucede dentro del marco de una gran proliferación de problemas asociados no solamente a la migración irregular, sino también al crimen organizado, al tráfico y el narcotráfico.

Control territorial

Catalina Miranda, experta en Seguridad de la Universidad del Rosario, considera que en efecto sí hay una relación directa entre esa cobertura mediática, de los cuerpos desmembrados con el microtráfico, pero también con el narcomenudo acá en Bogotá, pero no es un fenómeno reciente sino que ha pasado en muchos centros poblados de todo el país, por tanto Bogotá no es la excepción y es una forma en la que grupos delincuenciales por el control territorial buscan ejemplificar a través de homicidios con mucha sevicia, muy parecido a lo que pasaba en la época de Pablo Escobar, que ha sido muy difícil erradicar del país, y que también podemos ver con mucha regularidad en sociedades como la mexicana o en otros países de América Central que tienen altos índices de violencia criminal.

Creo que hay una hipótesis interesante del porqué está creciendo en Bogotá y por qué aparentemente este año ha sido particularmente ruidoso y, es debido al crecimiento del consumo en Colombia, y ya no es sólo un país que exporta pasta de coca, por ejemplo, sino que también consume, no sólo cocaína, sino algún otro tipo de drogas que son los sintéticos y que son más fácil de comprar en la ciudad.

Finalmente, asegura la experta, la relación entre lo que está pasando y las bandas de miembros que no son de del país, que son venezolanos, tenemos que tener cuidado porque las casas de pique y este tipo de manifestaciones no son nuevas y no responden necesariamente a la gran migración de población venezolana hacia Colombia, puede que hayan miembros de población venezolana que hacen parte de estos grupos, pero creo que hay que tener cuidado con esas afirmaciones o con esas hipótesis porque pueden generar reacciones xenófobas que pueden traducirse en violencia contra población extranjera.