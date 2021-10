Baño, peluquería y otros cuidados que se deben tener con las mascotas

Para muchas personas tener una mascota es símbolo de compañía, amor y felicidad en el hogar, sin embargo, no hay que descuidarse frente a los cuidados y necesidades que estos puedan requerir, especialmente en sus primeras semanas de vida.

A lo largo de esta etapa es indispensable conocer las necesidades básicas de las mascotas, una de ellas es el primer baño, para esta práctica es útil conocer que los requerimientos serán diferentes de acuerdo a la raza del animal.

A partir del mes y medio o dos meses de nacido se podrá iniciar con el aseo, así lo asegura el doctor Javier Rivas, médico veterinario de Unisalle; también explica que el baño se debe relacionar con un momento de tranquilidad.

“Usar agua tibia, explicarles lo que va a suceder y así crear una rutina de aseo. Este momento no debe producirles estrés, ya que es posible que genere inmunodepresión, afectando su bienestar. Otra opción es acudir a una peluquería canina de confianza, puesto que, en ocasiones, se necesitan técnicas especializadas para que la mascota no desarrolle malestares a causa de este momento”, comentó Rivas.

Otro aspecto importante es el tipo de jabón que se implemente en el baño. Comercialmente encontramos gran variedad de productos que prometen asear por completo a los perros y los gatos.

“Es clave que se asesoren de un especialista y que se realice una previa revisión con la finalidad de identificar el producto adecuado para bañar a su mascota, algunos jabones comerciales producen alergias a las pieles muy sensibles. Por otro lado, no es recomendable usar productos de aseo o de belleza para humanos porque pueden generar irritaciones en la piel”, añadió Rivas.

El cuidado del pelaje de las mascotas debe realizarse siempre de forma cuidadosa y con cierta frecuencia en su rutina, el experto en veterinaria aconseja acudir a profesionales en peluquería animal, pues dependiendo del tipo de pelaje serán necesarios cortes, cuidados y productos diferentes.

“Cuando un perro o un gato tiene el pelo largo se recomienda bañarlo entre el primer y segundo mes. En el caso de los animales de pelo corto puede ser cada tres meses”, explicó el profesional.

Otras alternativas de limpieza son los pañitos húmedos especiales para animales, también existen las fórmulas caseras como el vinagre con agua, esta última podría causar infecciones y hongos, en caso de no diluirse correctamente. Tenga presente que estas limpiezas no reemplazan el baño.

¿Es un mito que a los gatos no les agrada el agua?

Al parecer es más mito que realidad, “Los felinos no se ensucian tan frecuente como los perros, constantemente se acicalan con su lengua y esto hace que eliminen parásitos, pelaje muerto y cualquier tipo de suciedad”, argumentó Rivas.

De acuerdo a esto, el baño no debe ser tan frecuente como el de un perro, pero esto no es justificación para que a los gatos no les guste el agua. La realidad es que para las mascotas puede llegar a ser dura la experiencia de baño si no se hace correctamente desde sus inicios y a temprana edad.