Barreras advierte que “el riesgo del llamado a las calles es que el conflicto social se convierta en conflicto violento”

El presidente del Senado, Roy Barreras, se despide del Congreso después de que un fallo del Consejo de Estado tumbara su elección como senador dentro de la lista del Pacto Histórico por doble militancia. Con su salida se va una de las figuras de más peso político del Legislativo.

La decisión de los jueces cayó justo el día que sacó adelante el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, un logro legislativo en medio de la apretada agenda que había toreado en el Capitolio, y también en una semana crítica para las movidas políticas del presidente.

El Ejecutivo perdió la colectividad más robusta del recinto, el Partido Conservador (40 escaños), que apeló por la independencia después de las constantes diferencias por las reformas a la salud, pensional y laboral, la ley de sujeción a la justicia de la paz total y otros proyectos del Gobierno.

Los godos no son los únicos que arman rancho aparte porque el Liberal (46 escaños) y el Partido de la U (25 curules) están estudiando esa misma decisión, lo que podría terminar volteando la balanza legislativa en contra de Petro cuando él apenas lleva nueve meses en la Casa de Nariño.

Barreras es al Congreso lo que la reina en un tablero de ajedrez: se movía en todas las direcciones y pudo pegarle al Gobierno los fragmentados votos para la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y acercó a tradicionales de la derecha (y centroderecha) al progresismo de Petro.

Pero es tal la libertad con la que quedó el caleño de 59 años que el fallo del Consejo de Estado le quitó todas las inhabilidades y le dejó el camino libre para tomar un nuevo rumbo: escribir otro libro, disentir con el Gobierno, poner su nombre para un Ministerio o para las elecciones presidenciales de 2026.

Sobre ese futuro político y su llamado a la moderación al Gobierno tuvo esta entrevista con EL COLOMBIANO, la última conversación con el diario en calidad de presidente del Congreso. Desde esta semana, una vez Barreras sea notificado, un liberal que le hizo campaña a Federico Gutiérrez asumirá el liderazgo del Congreso.

¿Hasta cuándo será presidente del Congreso?

“Inmediatamente me notifiquen formalmente, en obediencia a los fallos de las cortes asumirá la presidencia del Congreso mi vicepresidente, el senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto”.

¿Qué va a alcanzar a hacer en este tiempo? Estamos hablando de reforma laboral, a la salud...

“Cumplir el deber. Trabajaré hasta el último día que me lo permitan los jueces, los médicos y el creador. Como había advertido acá en EL COLOMBIANO, el 22 tengo una decisión médico quirúrgica que igual iba a obligarme a una incapacidad de un par de meses dependiendo de la decisión de los médicos. Esto no cambia mucho mi trayecto de vida, yo había anunciado que quería servirle al país desde otros escenarios, hay un partido que me espera que es la Fuerza de la Paz y hay otros escenarios desde los cuales seguiré haciendo estos llamados a la unidad nacional porque Colombia merece estar en paz, un país más justo, sin polarizaciones, si no con soluciones”.

Usted ha repetido ese término de “nuevos escenarios” varias veces. ¿Se ve como candidato a la Presidencia por su partido, la Fuerza de la Paz?

“Son muy generosas las predicciones, pero faltan más de tres años del gobierno del presidente Petro y creo que los desempleados, las madres cabeza de hogar, los campesinos, lo que necesitan son soluciones inmediatas, no especulaciones, ni anuncios, ni likes. Hay que aplicarse a construir las soluciones primero porque el futuro está muy lejano”.

La decisión del Consejo de Estado le da libertad para que decida qué hacer. ¿Usted está con el Gobierno o tomará una postura más crítica de independencia?

“Yo soy responsable, en gran medida, de la elección del presidente Gustavo Petro y esa responsabilidad me obliga a estar allí al pie del mandato popular, sacando las reformas, pero también como lo dije en la posesión: construyendo soluciones para los 50 millones de colombianos y no para un sector. Un presidente de la República y un presidente del Congreso tienen que gobernar y legislar para todos, no solo para los que votaron por nosotros. Las soluciones que se planteen tienen que servirle a toda Colombia y no solamente a un sector determinado”.

Usted hacía un llamado a la moderación justamente después del segundo balconazo del presidente en el Día del Trabajo. ¿Hace falta que el presidente se modere para llegar a consensos con los partidos?

“Hace falta que todos los colombianos nos moderemos, en las redes sociales, en las calles, hay mucha pugnacidad. Hay que dejar de atizar las hogueras, la polarización no sirve, la conflictividad en las calles no construye ninguna solución, tampoco la oposición radical. ¿De qué le sirve al campesino, al desempleado o al empresario oponerse a todo? Lo que hay es que construir escenarios de diálogo, gobernar es concertar y nosotros hacemos ese llamado, sabemos hacerlo y seguimos aportando esa voz de unidad nacional, de construcción del diálogo y de soluciones para todos y para todas”.

Pero el presidente en particular, cuando pone en la calle la aprobación de las reformas teniendo en cuenta que es el Congreso el llamado a decidir, hace que haya preocupación por su falta de moderación...

“La principal respuesta para eso se dio el viernes a las 3 de la mañana cuando por mayoría absoluta se aprobó un Plan Nacional de Desarrollo que muestra que sí se pueden construir de manera unánime soluciones tranquilas, en lugar del llamado a la conflictividad en las calles. Creo que el riesgo del llamado a las calles es que el conflicto social, que es normal en toda sociedad, se convierta en conflicto violento en un país cruzado por tanta violencia y con ánimos tan exacerbados. Pensemos en un futuro donde quepan todos y no haya enemigos. Los colombianos todos debemos trabajar por la unidad de este país”.

¿Qué reformas van a salir este semestre? Hay ocho semanas para sacar las reformas laboral y a la salud, ¿sí va a alcanzar?

“Esperaría que la próxima semana se apruebe en primer debate la reforma pensional y en la Cámara por fin podrá destrabarse, espero, la reforma a la salud. Fíjese que después de tres meses de discusiones inútiles en la calle la reforma se puede destrabar. El testimonio más reciente es que en las calles y en los foros airados no se construye nada. Después de tres meses de discusiones álgidas de la reforma a la salud que no llevaron a consensos, pues que sirvan de ejemplo estos días en el Congreso. Espero que lo que siga esta semana es que se destrabe la reforma a la salud para mejorar el sistema sin quitarles a los colombianos la seguridad y la protección social que hoy tienen”.