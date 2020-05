Bebé de siete meses muerto por covid-19 tenía otras enfermedades

“Tenemos que hacer una aclaración. El bebé presentaba un cuadro clínico bastante complicado. En primer lugar, presentaba un cuadro diarreico severo, desnutrición y problemas respiratorios; y en segundo lugar, lo del virus se le detectó después que se le hicieron los exámenes después de muerto”, dijo en primera instancia Fábregas.

Agregó que el menor hacía días estaba en una IPS y fue llevado a Barranquilla, donde debido al cuadro médico que tenía lo metieron en UCI, “porque el cuadro clínico que tenía era muy severo, por eso los médicos que lo atienden deciden meterlo a UCI”.

El Secretario de Salud añadió que el bebé es hijo de migrantes venezolanos, quienes estaban viviendo en Barranquilla y desde hace cuatro meses se mudaron a Soledad. “Ellos (los padres) me dicen que el niño se les enfermó y no lo llevaron de inmediato a un centro de salud sino que lo manejaron con remedios caseros.

Cuando ya se les agrava es que deciden llevarlo ante los especialistas, que lo trataron, pero creemos que el cuadro clínico que presentaba fue lo que le causó la muerte”.Aclaró que “luego de fallecido, al bebé se le practican los exámenes para coronavirus y sale positivo para COVID-19”.

Cuando se le preguntó porqué el informe entregado por el Ministerio de Salud y Protección Social indicaba que su muerte no tenía ninguna comorbilidad asociada manifestó que “tal vez porque no se le entregó o no conocieron a tiempo el historial clínico y ellos entregaron el resultado que dio la muestra que se le tomó luego de que el bebé murió”.

Terminó diciendo que en Soledad las autoridades están tomando todas las medidas para evitar la propagación del virus. Hasta ahora, el municipio que hace parte del área metropolitana de Barranquilla, tiene 375 positivos para COVID-19, de los cuales 11 personas han fallecidos.

Para anotar, que en el Atlántico se han presentado 1.124 personas contagiadas con el coronavirus, de los cuales han fallecido 42 y se han recuperado 85.