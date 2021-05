Bebé murió en ambulancia a la que no le permitieron pasar por un bloqueo hacia Cali

Así lo confirmó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, a raíz de la denuncia divulgada en video en redes sociales.

Según el testimonio de la médica que hace la denuncia, dice que "estamos antes de La Delfina, son las 3:00 a.m., soy médico, estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer, debido a que en La Delfina no nos dejaron pasar, la bebé entró en código. Intentamos reanimarla, pero la bebé no respondió. Los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordo, pero no podíamos, porque la bebé iba intubada".

La secretaria Lesmes indicó que la bebé era trasladada a Cali porque necesitaba una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal.

"Es muy triste esta noticia. Las inconformidades de una sociedad no le pueden costar la vida a un bebé", indicó.

La médica que denunció dijo que durante el bloqueo, "dos señores en una moto nos dicen que la ambulancia puede pasar, conforme íbamos pasando, empezaron a tirarnos cosas explosivas y gases lacrimógenos. Estamos aquí sin poder devolver a la bebé al hospital y nuestras vidas corriendo peligro".

Este es el primer caso de este tipo ocurrido en el Valle del Cauca, pero recuerda el episodio de la ambulancia a la que no le permitieron el paso en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, y que concluyó con la muerte de un bebé cuando su madre estaba en trabajo de parto.

El Valle suma 123 infracciones contra la misión médica en el transcurso de los días del paro nacional, 49 de ellas se concentran en ataques a ambulancias.

"Necesitamos de carácter urgente la movilidad libre de ambulancias y de la misión médica que además son el transporte de insumos, personal, disposición final de residuos hospitalarios y de los profesionales que necesitan prestar servicios", indicó la secretaria Lesmes.

Reveló que en los bloqueos, los manifestantes obligan a revisar ambulancias, abrir baúles, y le retiran los celulares a los profesionales para revisar los contenidos que tienen. También hay denuncias de robo de celulares e implementos médicos.