Benedetti ante la Fiscalía: Exembajador acudirá para dar versión sobre financiación a campaña Petro

Armando Benedetti deberá llegar hoy a la Fiscalía General de la Nación para rendir su versión sobre los polémicos audios que se filtraron hace dos semanas y en los cuales se le escuchaba decir que a la campaña presidencial de Gustavo Petro habrían entrado al menos $15 mil millones de forma cuestionada.

La diligencia, que será bajo declaración juramentada, se dará a las 9:00 de la mañana de este viernes en el búnker del ente acusador, donde el polémico exembajador deberá responder varias preguntas que harán los investigadores, pues los frentes giran entorno a violación de topes electorales en campaña y financiación irregular.

Sin embargo, el exfuncionario del Alto Gobierno también deberá dar su versión sobre los señalamientos que hizo en contra del hoy exministro del Interior, Alfonso Prada, en los cuales lo acusó de haberse robado esa cartera ministerial junto a su esposa.

Cabe recordar que por estos hechos el mismo Prada, quien también ha sido muy cercano al presidente Gustavo Petro, denunció a Benedetti por injuria y calumnia ante la Fiscalía General de la Nación.

Des'Armando' un Gobierno

Luego de que estallara el escándalo por la desaparición de al menos $35 millones del apartamento de la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, y que se conocieran las interceptaciones ilegales y el posible uso irregular del polígrafo de la Casa de Nariño a Marelbys Meza, quien fue señalada del robo en la casa de la exfuncionaria, se conocieron nuevos detalles de la crisis en Palacio de Gobierno.

Revista Semana reveló una serie de audios en los cuales se le escucha a Armando Benedetti conversar de forma exaltada con Sarabia, a quien le reclamó por haberlo hecho esperar al menos tres horas en la Casa de Nariño.

En el material auditivo, el entonces diplomático aseguró que él mismo buscó hasta $15 mil millones para la campaña del presidente Gustavo Petro, en la Costa Atlántica.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa Proceso 8.000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, dijo Benedetti a Laura Sarabia en los audios revelados por la Revista Semana.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia en los audios publicados por Revista Semana.

Tras estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro desmintió dicho financiamiento cuestionado y tanto en Procuraduría como en Fiscalía y en el Consejo Nacional Electoral se abrieron las investigaciones pertinentes.