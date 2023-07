Benedetti se acoge al derecho de guardar silencio: No se presentará al Consejo Nacional Electoral

Pese a que Armando Benedetti debía presentarse ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre las 9:00 de la mañana de este miércoles para responder por la posible financiación ilegal de la campaña de Petro Presidente, el exdiplomático dijo que se acogía a su derecho de guardar silencio.

"Armando Benedetti, citado a rendir testimonios dentro del proceso de la referencia, de forma respetuosa me dirijo a ustedes para reiterar, por un lado, el compromiso y respeto con la administraciín de justicia, y por el otro, la voluntad de ejercer mi derecho fundamental a guardar silencio", afirmó Benedetti en una carta enviada a los magistrados Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada.

El exembajador fue citado a los despachos del Consejo Nacional Electoral, CNE, luego de que Revista Semana publicara una serie de audios en los cuales se le escuchaba hablando con la entonces jefa de Gabinete del Gobierno Nacional, Laura Sarabia, y en los cuales decía que había buscado hasta $15.000 millones para la campaña de Gustavo Petro en 2022.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia en los audios publicados por Revista Semana.

En el mismo material auditivo el exsenador le dijo a la exfuncinaria si sabía qué había sido el Proceso 8.000, haciendo referencia a la financiación ilegal de narcotraficantes a las campañas presidenciales como ocurrió con Ernesto Samper.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa Proceso 8.000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, dijo Benedetti a Laura Sarabia.