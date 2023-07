Benedetti y Sarabia, a declarar ante el Consejo Nacional Electoral por posible financiación irregular a la campaña Petro

Ante lo magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz, deberán declarar el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefa de Gabinete del Gobierno Nacional y quien fue la 'mano derecha' del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, por posible financiación irregular a la campaña del Pacto Histórico de 2022.

Mientras Benedetti será escuchado este martes a las 9:00 de la mañana, Sarabia será atendida en los despachos del CNE sobre las 2:00 de la tarde.

La cita se produce varias semanas después de que Revista Semana revelara una serie de audios en los cuales conversaban los dos exfuncionarios del Gobierno Nacional, en los cuales Benedetti dijo que para la campaña de Petro Presidente consiguió hasta $15.000 millones en la Costa.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa Proceso 8.000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, dijo Benedetti a Laura Sarabia.

En medio de las polémicas declaraciones que ahora estudia el Consejo Nacional Electoral, CNE, Benedetti dijo que consiguió varios millones de pesos para financiar la campaña, además de haber organizado varias reuniones en medio de la contienda política de 2022.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia en los audios publicados por Revista Semana.