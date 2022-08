'Besatón': la respuesta de la comunidad Lgbtiq+ ante caso de homofobia en Bogotá

El beso de una pareja homosexual en un parque de Bogotá desató la furia de las vecinas que lo presenciaron. El hecho homofóbico quedó registrado en video. Este domingo, la comunidad LGBTIQ+ de Bogotá se manifestó en contra de las señaladas agresoras y adelantó frente a sus casas una “besatón”.

“Las expresiones de amor, como darse un beso en espacio público no es un delito, la homofobia sí es un delito. A palo sacaron a dos hombres que se besaban en el parque el Salitre de Bogotá, hoy la población LGTBIQ+ llenó de color arcoiris ese lugar e hizo besatón. Muak, tené tú beso”, manifestó la líder de esa comunidad, Mayte Misas Tique.

Al parque, ubicado en el occidente de Bogotá, asistieron decenas de manifestantes que rechazaron las agresiones denunciadas por Jorge Esteban Farias y Santiago Maldonado. En el lugar, además de besos, hubo bailes y carteles que rechazaron la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBTIQ+.

El video que generó la protesta se viralizó este 30 de julio. La pareja de homosexuales se estaba, según dice, dando un beso y un abrazo en un parque del occidente de la ciudad, cuando empezaron a ser agredidos por vecinas del sector.

“Aquí en este barrio no se permite el sexo delante de los niños”, dice una de las mujeres al reclamarles, y el agredido responde: “¿El sexo?, ¿cuál sexo? Solo fue un beso”.

Farias y Maldonado radicaron una denuncia formal en la Fiscalía contra las mujeres por lesiones personales. Una de las señaladas dijo que ella fue agredida primero.

“Ellos me agarraron del pelo, me arrastraron. Ellos tienen que decir la verdad. Yo me solté y empecé a gritar ‘un palo, un palo’”, dijo una de las señaladas agresoras que se identificó como Gladys y afirmó que los hombres se estaban masturbando.

“Lo estaba abrazando y llega una señora a decirnos que estábamos cometiendo actos vulgares para los niños que estaban ahí. (...). Simplemente nos dimos un beso normal, no fue nada obsceno”, explicó Jorge Esteban Farías.